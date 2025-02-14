https://ria.ru/20250214/chernobyl-1999427765.html

"Призрак Чернобыля" проснулся: чем обернется ночной удар по саркофагу

"Призрак Чернобыля" проснулся: чем обернется ночной удар по саркофагу - РИА Новости, 14.02.2025

"Призрак Чернобыля" проснулся: чем обернется ночной удар по саркофагу

Сегодня ночью Чернобыльскую АЭС атаковал дрон неизвестной принадлежности. Ударил по крыше саркофага, построенного над печально известным четвертым энергоблоком. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T16:42:00+03:00

2025-02-14T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня ночью Чернобыльскую АЭС атаковал дрон неизвестной принадлежности. Ударил по крыше саркофага, построенного над печально известным четвертым энергоблоком. Чем это грозит — разбиралось РИА Новости.Ядерная провокацияСудя по фотографиям, беспилотнику удалось пробить небольшую дыру и повредить коммуникации. Мощности взрыва не хватило, чтобы вызвать внутри возгорание. О повышении радиационного фона не сообщалось.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак пригрозил Москве последствиями и пообещал передать американцам подробный доклад о происшествии. В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, а любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам — провокация и подтасовка.Официальной реакции США и Европы пока не последовало.Сегодня в Мюнхене открывается конференция по безопасности, на которой собираются обсудить условия прекращения боевых действий. В СМИ появились комментарии, что налет на АЭС — "попытка сорвать урегулирование". К слову, Киев сработал оперативно: кадры самого удара и последствий опубликовали через считаные минуты после происшествия.А случилось это примерно в 1:50 — представители МАГАТЭ услышали взрыв в районе четвертого реактора. Как уточнили в организации, дрон атаковал защитный саркофаг."Пожарные и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет", — отметили там.Неочевидная опасностьОсобую пикантность ситуации придает то, что попавший под удар саркофаг строили на деньги Евросоюза в 2012-2019 годах. Его соорудили над старым, еще советским объектом "Укрытие".Этот проект утвердили в 1997-м — Украина и "Большая семерка". Деньги выделяла в том числе Россия. Конструкция обошлась в полтора миллиарда евро. Из-за больших размеров саркофаг строили по частям, которые соединили в 2015 году.Это самое большое в мире передвижное сооружение. Его можно увидеть с расстояния в 45 километров. Высота — 106 метров, ширина — 257, длина — 162. Площадь — четыре футбольных поля. Вес — 36 200 тонн. Объект рассчитан минимум на 100 лет.Главная задача — предотвратить попадание радиоактивных частиц в атмосферу. Однако это скорее подстраховка. Дело в том, что разрушенный энергоблок под саркофагом неоднократно подвергали очистке, причем настолько, что там могут находиться люди.Гораздо большую угрозу представляет окружающая станцию зона отчуждения. Радиус — почти 30 километров, и там не было дезактивации. Эта территория опасна и без всякой войны. В апреле 2020-го в окрестностях АЭС вспыхнули мощные пожары. Дотла сгорели 12 заброшенных сел. Полностью исчез знаменитый Рыжий лес с деревьями-мутантами.Огонь прошелся и по могильникам с зараженной техникой. Пламя вплотную приблизилось к Припяти.Ущерб, нанесенный окружающей среде, не оценили до сих пор. Вместе с пеплом в воздух попали цезий, стронций, активные радионуклиды и еще много всякой отравы. Ветер разнес это на сотни километров. Радиоактивные частицы могли попасть в грунтовые воды, разойтись по рекам. Их воздействие на организм человека проявляется не сразу, однако это очень опасно. И затрагивает не только Украину, но и соседние страны.

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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, магатэ