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В Харьковской области БПЛА атаковал село
В Харьковской области БПЛА атаковал село - РИА Новости, 14.02.2025
В Харьковской области БПЛА атаковал село
Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:47:00+03:00
2025-02-14T09:47:00+03:00
2025-02-14T09:47:00+03:00
харьковская область
виталий ганчев
происшествия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Боевики киевского режима атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на освобождённой территории Харьковской области и нанесли удар по домовладению в селе Пески, применяя ударный БПЛА "Вампир". Во время украинской атаки мирные жители не пострадали. В доме сильно повреждена крыша и выбиты окна", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники администрации предоставят жителям села стройматериалы для ремонта крыши.
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харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Харьковская область, Виталий Ганчев, Происшествия
В Харьковской области БПЛА атаковал село
В Харьковской области БПЛА атаковал село, поврежден один дом