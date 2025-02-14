https://ria.ru/20250214/bpla-1999296735.html

В Харьковской области БПЛА атаковал село

В Харьковской области БПЛА атаковал село - РИА Новости, 14.02.2025

В Харьковской области БПЛА атаковал село

Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:47:00+03:00

2025-02-14T09:47:00+03:00

2025-02-14T09:47:00+03:00

харьковская область

виталий ганчев

происшествия

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Боевики киевского режима атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на освобождённой территории Харьковской области и нанесли удар по домовладению в селе Пески, применяя ударный БПЛА "Вампир". Во время украинской атаки мирные жители не пострадали. В доме сильно повреждена крыша и выбиты окна", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники администрации предоставят жителям села стройматериалы для ремонта крыши.

https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html

харьковская область

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2025

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харьковская область, виталий ганчев, происшествия