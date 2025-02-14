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В Харьковской области БПЛА атаковал село - РИА Новости, 14.02.2025
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09:47 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/bpla-1999296735.html
В Харьковской области БПЛА атаковал село
В Харьковской области БПЛА атаковал село - РИА Новости, 14.02.2025
В Харьковской области БПЛА атаковал село
Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:47:00+03:00
2025-02-14T09:47:00+03:00
харьковская область
виталий ганчев
происшествия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Боевики киевского режима атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на освобождённой территории Харьковской области и нанесли удар по домовладению в селе Пески, применяя ударный БПЛА "Вампир". Во время украинской атаки мирные жители не пострадали. В доме сильно повреждена крыша и выбиты окна", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники администрации предоставят жителям села стройматериалы для ремонта крыши.
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харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Харьковская область, Виталий Ганчев, Происшествия
В Харьковской области БПЛА атаковал село

В Харьковской области БПЛА атаковал село, поврежден один дом

© Фото : пресс-служба главы ВГА Харьковской областиПоследствия атаки дрона в селе Пески Харьковской области
Последствия атаки дрона в селе Пески Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба главы ВГА Харьковской области
Последствия атаки дрона в селе Пески Харьковской области
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Один дом поврежден в результате атаки украинского БПЛА в селе Пески Харьковской области, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
© Фото : пресс-служба главы ВГА Харьковской областиПоследствия атаки FPV-дрона в Харьковской области
Последствия атаки FPV-дрона в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба главы ВГА Харьковской области
Последствия атаки FPV-дрона в Харьковской области
"Боевики киевского режима атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на освобождённой территории Харьковской области и нанесли удар по домовладению в селе Пески, применяя ударный БПЛА "Вампир". Во время украинской атаки мирные жители не пострадали. В доме сильно повреждена крыша и выбиты окна", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники администрации предоставят жителям села стройматериалы для ремонта крыши.
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Харьковская областьВиталий ГанчевПроисшествия
 
 
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