https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999467424.html
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.02.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:00:00+03:00
2025-02-14T18:00:00+03:00
2025-02-14T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "В период с 16.00 до 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью