https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999259194.html

В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников

В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2025

В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников

Несколько украинских беспилотников сбиты над Старооскольским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:11:00+03:00

2025-02-14T01:11:00+03:00

2025-02-14T01:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Старооскольским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Старооскольским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Все службы работают на местах", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородская область, безопасность, вячеслав гладков