https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999259194.html
В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников
В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2025
В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты над Старооскольским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:11:00+03:00
2025-02-14T01:11:00+03:00
2025-02-14T01:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Старооскольским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Старооскольским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Все службы работают на местах", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников
Над Старооскольским округом Белгородской области сбили несколько дронов ВСУ