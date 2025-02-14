https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999280009.html
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 14.02.2025
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:51:00+03:00
2025-02-14T07:51:00+03:00
2025-02-14T07:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное - в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…" - написал Гладков.В этом же селе, по его словам, от атак повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.Отмечается, что атакам беспилотников подверглось и село Долгое. От ударов беспилотников выбиты окна, повреждены кровли и фасады в три частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999259194.html
https://ria.ru/20250214/pvo-1999277794.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
При ударе беспилотника по частному дому в Белгородской области погиб мужчина