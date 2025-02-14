https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999280009.html

При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 14.02.2025

При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:51:00+03:00

2025-02-14T07:51:00+03:00

2025-02-14T07:56:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное - в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…" - написал Гладков.В этом же селе, по его словам, от атак повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.Отмечается, что атакам беспилотников подверглось и село Долгое. От ударов беспилотников выбиты окна, повреждены кровли и фасады в три частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999259194.html

https://ria.ru/20250214/pvo-1999277794.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков