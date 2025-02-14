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При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 14.02.2025
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07:51 14.02.2025 (обновлено: 07:56 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999280009.html
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 14.02.2025
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:51:00+03:00
2025-02-14T07:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное - в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…" - написал Гладков.В этом же селе, по его словам, от атак повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.Отмечается, что атакам беспилотников подверглось и село Долгое. От ударов беспилотников выбиты окна, повреждены кровли и фасады в три частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250214/bespilotniki-1999259194.html
https://ria.ru/20250214/pvo-1999277794.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина

При ударе беспилотника по частному дому в Белгородской области погиб мужчина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в белгородском селе Кукуевка после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под атаками вражеских беспилотников находится Валуйский округ. В селе Кукуевка случилось самое страшное - в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…" - написал Гладков.
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В этом же селе, по его словам, от атак повреждены семь частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля.
Отмечается, что атакам беспилотников подверглось и село Долгое. От ударов беспилотников выбиты окна, повреждены кровли и фасады в три частных домах. Осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ", - добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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