https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999275070.html

Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области - РИА Новости, 14.02.2025

Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области

Силы ПВО подавили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:03:00+03:00

2025-02-14T06:03:00+03:00

2025-02-14T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

чертковский район

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Силы ПВО подавили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Силы противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе", - написал он. Слюсарь уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чертковский район

ростовская область

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Дарья Буймова

чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность