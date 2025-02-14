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Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области - РИА Новости, 14.02.2025
Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области
Силы ПВО подавили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:03:00+03:00
2025-02-14T06:03:00+03:00
2025-02-14T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Силы ПВО подавили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Силы противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе", - написал он. Слюсарь уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чертковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку дрона в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО подавили украинский беспилотник в Ростовской области