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Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России
Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России - РИА Новости, 14.02.2025
Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России
Глава МИД Германии Анналена Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7, ее слова приводит... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:48:00+03:00
2025-02-14T23:48:00+03:00
2025-02-14T23:48:00+03:00
россия
анналена бербок
дональд трамп
g7
владимир путин
большая двадцатка
мид германии
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7, ее слова приводит агентство DPA."Нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией президента Владимира Путина, невозможно", — заявила она.При этом политик отметила, что при изменении отношений между государствами, стороны смогут "возобновить сотрудничество в самых разных областях".Ранее агентство Bloomberg передавало, что президент Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. В Кремле на это ответили, что "Большая семерка" утратила релевантность, а центры роста переместились в другие точки земного шара".В пятницу пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
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россия, анналена бербок, дональд трамп, g7, владимир путин, большая двадцатка, мид германии
Россия, Анналена Бербок, Дональд Трамп, G7, Владимир Путин, Большая двадцатка, МИД Германии
Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России
Бербок скептически отнеслась к идее Трампа о возвращении РФ в G7