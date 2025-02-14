https://ria.ru/20250214/berbok-1999506476.html

Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России

Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России - РИА Новости, 14.02.2025

Бербок выступила с дерзким заявлением о Трампе и России

Глава МИД Германии Анналена Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7, ее слова приводит... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:48:00+03:00

2025-02-14T23:48:00+03:00

2025-02-14T23:48:00+03:00

россия

анналена бербок

дональд трамп

g7

владимир путин

большая двадцатка

мид германии

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7, ее слова приводит агентство DPA."Нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией президента Владимира Путина, невозможно", — заявила она.При этом политик отметила, что при изменении отношений между государствами, стороны смогут "возобновить сотрудничество в самых разных областях".Ранее агентство Bloomberg передавало, что президент Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. В Кремле на это ответили, что "Большая семерка" утратила релевантность, а центры роста переместились в другие точки земного шара".В пятницу пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

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россия, анналена бербок, дональд трамп, g7, владимир путин, большая двадцатка, мид германии