https://ria.ru/20250214/barnaul-1999277332.html

Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок

Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок - РИА Новости, 14.02.2025

Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок

Вячеслав Франк избран главой Барнаула на второй срок, сообщает пресс-служба Барнаульской городской думы. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:08:00+03:00

2025-02-14T07:08:00+03:00

2025-02-14T07:08:00+03:00

политика

барнаул

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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Вячеслав Франк избран главой Барнаула на второй срок, сообщает пресс-служба Барнаульской городской думы. "Сегодня на заседании городской Думы депутаты избрали главу города на предстоящие пять лет. В голосовании приняли участие три кандидата, успешно прошедшие все необходимые этапы конкурса. В ходе заседания депутаты заслушали выступления кандидатов и задали им вопросы. По итогам голосования абсолютным большинством голосов главой города избран Вячеслав Франк", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа Франка направлена на дальнейшее развитие Барнаула, улучшение качества жизни горожан и активизацию социально-экономических процессов в столице региона. Впервые главой Барнаула Франк был избран в 2020 году.

https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, барнаул