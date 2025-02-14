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Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок - РИА Новости, 14.02.2025
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07:08 14.02.2025
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Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок
Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок - РИА Новости, 14.02.2025
Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок
Вячеслав Франк избран главой Барнаула на второй срок, сообщает пресс-служба Барнаульской городской думы. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:08:00+03:00
2025-02-14T07:08:00+03:00
политика
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Вячеслав Франк избран главой Барнаула на второй срок, сообщает пресс-служба Барнаульской городской думы. "Сегодня на заседании городской Думы депутаты избрали главу города на предстоящие пять лет. В голосовании приняли участие три кандидата, успешно прошедшие все необходимые этапы конкурса. В ходе заседания депутаты заслушали выступления кандидатов и задали им вопросы. По итогам голосования абсолютным большинством голосов главой города избран Вячеслав Франк", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа Франка направлена на дальнейшее развитие Барнаула, улучшение качества жизни горожан и активизацию социально-экономических процессов в столице региона. Впервые главой Барнаула Франк был избран в 2020 году.
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политика, барнаул
Политика, Барнаул
Вячеслава Франка избрали главой Барнаула на второй срок

Депутаты городской Думы Барнаула избрали Вячеслава Франка на второй срок

© РИА Новости / Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкВячеслав Франк
Вячеслав Франк - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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Вячеслав Франк. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 фев – РИА Новости. Вячеслав Франк избран главой Барнаула на второй срок, сообщает пресс-служба Барнаульской городской думы.
"Сегодня на заседании городской Думы депутаты избрали главу города на предстоящие пять лет. В голосовании приняли участие три кандидата, успешно прошедшие все необходимые этапы конкурса. В ходе заседания депутаты заслушали выступления кандидатов и задали им вопросы. По итогам голосования абсолютным большинством голосов главой города избран Вячеслав Франк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа Франка направлена на дальнейшее развитие Барнаула, улучшение качества жизни горожан и активизацию социально-экономических процессов в столице региона.
Впервые главой Барнаула Франк был избран в 2020 году.
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