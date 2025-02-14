https://ria.ru/20250214/ataka-1999491953.html

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-14T20:36:00+03:00

2025-02-14T20:36:00+03:00

2025-02-15T00:43:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

суджанский район

александр хинштейн

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. <...> Предположительно, у пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма", — написал он. Оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. Консилиум врачей принял решение направить его на лечение в Москву. Общее состояние Шолмова оценивается как удовлетворительное, уточнил Хинштейн."Этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! <...> Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности!" — добавил врио главы региона. Как позднее уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на группу журналистов, готовивших телерепортаж.Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от мирового сообщества и профильных международных структур осудить эту атаку и предупредила, что ответственные за нее будут наказаны.

https://ria.ru/20250214/sholmov-1999496334.html

https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992599727.html

курская область

суджанский район

москва

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курская область, вооруженные силы украины, суджанский район, александр хинштейн, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко