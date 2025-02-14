Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. <...> Предположительно, у пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма", — написал он.
© Фото : соцсетиЮрий Шолмов
© Фото : соцсети
Юрий Шолмов. Архивное фото
Оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. Консилиум врачей принял решение направить его на лечение в Москву. Общее состояние Шолмова оценивается как удовлетворительное, уточнил Хинштейн.
"Этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! <...> Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности!" — добавил врио главы региона.
Как позднее уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на группу журналистов, готовивших телерепортаж.
Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от мирового сообщества и профильных международных структур осудить эту атаку и предупредила, что ответственные за нее будут наказаны.