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Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
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20:36 14.02.2025 (обновлено: 00:43 15.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ataka-1999491953.html
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-14T20:36:00+03:00
2025-02-15T00:43:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
суджанский район
александр хинштейн
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. &lt;...&gt; Предположительно, у пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма", — написал он. Оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. Консилиум врачей принял решение направить его на лечение в Москву. Общее состояние Шолмова оценивается как удовлетворительное, уточнил Хинштейн."Этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! &lt;...&gt; Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности!" — добавил врио главы региона. Как позднее уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на группу журналистов, готовивших телерепортаж.Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от мирового сообщества и профильных международных структур осудить эту атаку и предупредила, что ответственные за нее будут наказаны.
https://ria.ru/20250214/sholmov-1999496334.html
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курская область
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курская область, вооруженные силы украины, суджанский район, александр хинштейн, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджанский район, Александр Хинштейн, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. <...> Предположительно, у пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма", — написал он.
© Фото : соцсетиЮрий Шолмов
Юрий Шолмов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Юрий Шолмов. Архивное фото
Оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. Консилиум врачей принял решение направить его на лечение в Москву. Общее состояние Шолмова оценивается как удовлетворительное, уточнил Хинштейн.
"Этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! <...> Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности!" — добавил врио главы региона.
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Как позднее уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на группу журналистов, готовивших телерепортаж.
Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от мирового сообщества и профильных международных структур осудить эту атаку и предупредила, что ответственные за нее будут наказаны.
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