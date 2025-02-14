https://ria.ru/20250214/asteroid-1999440961.html

Астроном предложил применить ЯО для спасения Земли от астероида YR4

Астроном предложил применить ЯО для спасения Земли от астероида YR4 - РИА Новости, 14.02.2025

Астроном предложил применить ЯО для спасения Земли от астероида YR4

Угроза столкновения с Землей недавно открытого астероида 2024 YR4 может потребовать использования ядерного оружия для его отклонения от опасной траектории,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:50:00+03:00

2025-02-14T16:50:00+03:00

2025-02-14T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Угроза столкновения с Землей недавно открытого астероида 2024 YR4 может потребовать использования ядерного оружия для его отклонения от опасной траектории, считает британский астроном и журналист Дэвид Уайтхаус. Американское космическое агентство НАСА 8 февраля заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла до 2,3%. 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%. По данным НАСА, диаметр астероида может доходить до 90 метров. НАСА добавило, что в марте 2025 года планирует наблюдение за астероидом с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы более точно узнать его размеры. "Вероятно, нам даже придется рассмотреть возможность принятия жестких мер по запуску ядерного оружия на поверхность этого астероида, чтобы еще больше отклонить его от траектории", - заявил Уайтхаус в комментарии телеканалу Sky News. Эксперт подчеркнул, что меры по изменению траектории астероида следует принимать уже в 2028 году, когда он приблизится к Земле в следующий раз. 2024 YR4, если обнаружится, что его диаметр составляет по меньшей мере 90 метров, может быть способен нанести катастрофический урон крупному городу при столкновении с Землей, отмечается в материале со ссылкой на занимающуюся вопросами космоса журналистку Кейт Арклесс Грей. Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности ранее открыло набор сотрудников на должность "по планетарной обороне" на фоне опасений из-за возможного падения астероида 2024 YR4. Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6%.

https://ria.ru/20241203/asteroid-1987187271.html

https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html

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