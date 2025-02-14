Русский Дом и ереванский университет реализуют совместные мероприятия
Русский Дом запустит цикл мероприятий, приуроченных к 90-летию ереванского вуза
© Фото : Русский дом в АрменииРусский Дом в Армении
© Фото : Русский дом в Армении
Русский Дом в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и ереванский университет им. В.Я. Брюсова запустят цикл совместных мероприятий, приуроченных к 90-летию вуза, сообщает пресс-служба представительства.
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"Представительство Россотрудничества и ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова объединяют усилия, чтобы 90-летний юбилей университета стал не просто датой, а гимном русскому слову и армянскому гостеприимству", - говорится в сообщении.
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По словам директора библиотеки университета Дианы Сарафян, вуз уже много лет сотрудничает с Русским Домом и результаты взаимодействия всегда были плодотворными. "Уверена, что и в этом году нас ждет множество интересных проектов. Это наши совместные визиты в музей, популяризация как университета, так и творческого наследия (Валерия) Брюсова среди студентов, школьников и широкого круга общественности", - сказала Сарафян.
В пресс-службе сообщили, что специалисты Русского Дома и преподаватели университета обсудили программу, которая впечатлит даже искушенных ценителей культуры - литературные гостиные, интеллектуальные баталии, экскурсии для школьников.
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"Наука и образование станут ключевыми направлениями сотрудничества. Запланированы также студенческие и преподавательские конференции, на которых участники представят исследования, посвященные языку, литературе и культурным связям России и Армении. Ну а главным событием года станет издание юбилейного сборника, который объединит научные труды брюсоведов со всего мира", - отмечается в сообщении.
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"Брюсовский университет — это один из важнейших центров изучения русского языка в Армении, и наша совместная работа направлена на укрепление образовательных и культурных связей. Впереди много интересных событий, которые не только отметят юбилей, но и создадут новые возможности для студентов и преподавателей", - подчеркнула ведущий специалист Русского Дома Сона Сараджян.
В пресс-службе напомнили, что на территории университета установлен единственный в Армении памятник Валерию Брюсову - поэту, который когда-то открыл миру армянскую поэзию, а в университетском музее и библиотеке хранятся уникальные архивные материалы, включая редкие черновики и личные заметки писателя.