https://ria.ru/20250214/anapa-1999492303.html
В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб
В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб - РИА Новости, 14.02.2025
В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб
Волонтерский штаб находится в горящем пансионате в Анапе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:40:00+03:00
2025-02-14T20:40:00+03:00
2025-02-14T20:40:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Волонтерский штаб находится в горящем пансионате в Анапе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". "Да, там находится волонтерский штаб", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250214/pozhara-1999490918.html
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб
МЧС: волонтерский штаб находится в горящем пансионате в Анапе