https://ria.ru/20250214/anapa-1999492303.html

В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб

В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб - РИА Новости, 14.02.2025

В горящем пансионате в Анапе находится волонтерский штаб

Волонтерский штаб находится в горящем пансионате в Анапе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:40:00+03:00

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2025-02-14T20:40:00+03:00

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Волонтерский штаб находится в горящем пансионате в Анапе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В станице Благовещенской в пятницу загорелся пансионат на 1 тысячи "квадратов", были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. Позднее площадь пожара выросла до 1,4 тысячи "квадратов". "Да, там находится волонтерский штаб", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250214/pozhara-1999490918.html

анапа

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2025

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)