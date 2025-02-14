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Опрос: большинство американцев поддержали назначение Маска главой DOGE - РИА Новости, 14.02.2025
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12:29 14.02.2025
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Опрос: большинство американцев поддержали назначение Маска главой DOGE
Опрос: большинство американцев поддержали назначение Маска главой DOGE - РИА Новости, 14.02.2025
Опрос: большинство американцев поддержали назначение Маска главой DOGE
Как минимум 55% американских избирателей поддерживают решение президента США Дональда Трампа назначить предпринимателя Илона Маска главой Департамента... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:29:00+03:00
2025-02-14T12:29:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Как минимум 55% американских избирателей поддерживают решение президента США Дональда Трампа назначить предпринимателя Илона Маска главой Департамента государственной эффективности (DOGE), следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно опубликованным на сайте компании результатам опроса, 55% респондентов одобряют назначение Маска главой Департамента. Как отмечается, 45% опрошенных не поддерживают его назначение, из них 37% категорически не одобряют. Опрос проводился 6 и 9-10 февраля, в нем приняли участие 1196 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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РИА Новости
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Опрос: большинство американцев поддержали назначение Маска главой DOGE

Rasmussen Reports: 55% американцев поддерживают назначение Маска главой DOGE

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Как минимум 55% американских избирателей поддерживают решение президента США Дональда Трампа назначить предпринимателя Илона Маска главой Департамента государственной эффективности (DOGE), следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
Согласно опубликованным на сайте компании результатам опроса, 55% респондентов одобряют назначение Маска главой Департамента. Как отмечается, 45% опрошенных не поддерживают его назначение, из них 37% категорически не одобряют.
Опрос проводился 6 и 9-10 февраля, в нем приняли участие 1196 потенциальных американских избирателей. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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