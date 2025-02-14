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Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям
Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям - РИА Новости, 14.02.2025
Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям
Молодой человек из изолированного племени коренного населения в бразильской Амазонии попытался вступить в контакт с другими жителями, сообщил Национальный фонд... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:40:00+03:00
2025-02-14T03:40:00+03:00
2025-02-14T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Молодой человек из изолированного племени коренного населения в бразильской Амазонии попытался вступить в контакт с другими жителями, сообщил Национальный фонд индейцев Бразилии и местные очевидцы, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Встреча произошла в среду около семи часов вечера в районе Бела-Розы, деревни на берегу реки Пурус на юго-западе Амазонии. Босой и одетый в небольшую набедренную повязку, абориген выглядел спокойным и здоровым, размахивая двумя деревянными палками, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс местный источник. По словам источника, местные жители считают, что мужчина просил огня. На видео, снятом на смартфон, видно, как один из жителей безуспешно пытается показать мужчине, как пользоваться зажигалкой. Вскоре прибыли представители фонда, и после того, как мужчину угостили рыбой, его отвезли в близлежащий пункт фонда. В заявлении в четверг фонд сообщил, что команда на месте "оказывает необходимую помощь" и ожидает прибытия медицинской бригады. В тропических лесах Амазонки проживает самое большое в мире количество изолированных племен. Бразилия не стремится к активным контактам с ними, а вместо этого создает охраняемые и контролируемые территории.
https://ria.ru/20200511/1571293064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, амазонка (река)
В мире, Бразилия, Амазонка (река)
Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям
Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям в поисках огня
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Молодой человек из изолированного племени коренного населения в бразильской Амазонии попытался вступить в контакт с другими жителями, сообщил Национальный фонд индейцев Бразилии и местные очевидцы, сообщает Ассошиэйтед Пресс
.
Встреча произошла в среду около семи часов вечера в районе Бела-Розы, деревни на берегу реки Пурус на юго-западе Амазонии. Босой и одетый в небольшую набедренную повязку, абориген выглядел спокойным и здоровым, размахивая двумя деревянными палками, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс местный источник.
По словам источника, местные жители считают, что мужчина просил огня. На видео, снятом на смартфон, видно, как один из жителей безуспешно пытается показать мужчине, как пользоваться зажигалкой. Вскоре прибыли представители фонда, и после того, как мужчину угостили рыбой, его отвезли в близлежащий пункт фонда.
В заявлении в четверг фонд сообщил, что команда на месте "оказывает необходимую помощь" и ожидает прибытия медицинской бригады.
В тропических лесах Амазонки
проживает самое большое в мире количество изолированных племен. Бразилия
не стремится к активным контактам с ними, а вместо этого создает охраняемые и контролируемые территории.