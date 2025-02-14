У злостных неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
ФССП: у злостных неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comКошелек
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Кошелек. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работодателей в будущем хотят обязать проверять сотрудников по реестру должников по алиментам для удержания части зарплаты в случае задолженности, заявил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
Закон о создании реестра должников по алиментам был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Полноценно реестр должен заработать в этом году. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в этом реестре рискуют появиться 133 тысячи человек.
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Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.
О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
"Впоследствии мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены – с информационного он должен стать регулирующим – лица, которые включены в него, будут ограничены в получении определенных госуслуг и преимуществ, работодатели (а их порядка 6 миллионов) должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре с целью удержания денежных средств для перечисления детям", - сказал Аристов.
Директор ФССП добавил, что служба рассматривает возможность обязательного взаимодействия с реестром кредитных организаций, например, при выдаче кредитов.