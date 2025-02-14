https://ria.ru/20250214/alimenty-1999325836.html
В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек
В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек - РИА Новости, 14.02.2025
В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек
В реестр должников по алиментам, который заработает в этом году, могут быть включены порядка 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:04:00+03:00
2025-02-14T11:04:00+03:00
2025-02-14T12:56:00+03:00
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дмитрий аристов
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андрей логинов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В реестр должников по алиментам, который заработает в этом году, могут быть включены порядка 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тысяч осужденных за неуплату алиментов, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Закон о создании реестра должников по алиментам был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Полноценно реестр должен заработать в этом году. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в этом реестре могут появиться 133 тысячи человек. "В реестр должников по алиментным обязательствам по итогам 2024 года могут быть включены как подвергнутые административному наказанию, предусмотренному статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 120 тысяч должников; как осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 68 тысяч должников", - рассказал Аристов.
https://ria.ru/20241025/alimenty--1980154024.html
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общество, россия, дмитрий аристов, владимир путин, андрей логинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин, Андрей Логинов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек
ФССП: в реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В реестр должников по алиментам, который заработает в этом году, могут быть включены порядка 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тысяч осужденных за неуплату алиментов, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
Закон о создании реестра должников по алиментам был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Полноценно реестр должен заработать в этом году. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в этом реестре могут появиться 133 тысячи человек.
"В реестр должников по алиментным обязательствам по итогам 2024 года могут быть включены как подвергнутые административному наказанию, предусмотренному статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 120 тысяч должников; как осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 68 тысяч должников", - рассказал Аристов.