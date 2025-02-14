https://ria.ru/20250214/alimenty-1999325836.html

В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек

В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек - РИА Новости, 14.02.2025

В реестр должников по алиментам войдут более 180 тысяч человек

В реестр должников по алиментам, который заработает в этом году, могут быть включены порядка 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:04:00+03:00

2025-02-14T11:04:00+03:00

2025-02-14T12:56:00+03:00

общество

россия

дмитрий аристов

владимир путин

андрей логинов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В реестр должников по алиментам, который заработает в этом году, могут быть включены порядка 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тысяч осужденных за неуплату алиментов, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Закон о создании реестра должников по алиментам был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Полноценно реестр должен заработать в этом году. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в этом реестре могут появиться 133 тысячи человек. "В реестр должников по алиментным обязательствам по итогам 2024 года могут быть включены как подвергнутые административному наказанию, предусмотренному статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 120 тысяч должников; как осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 68 тысяч должников", - рассказал Аристов.

https://ria.ru/20241025/alimenty--1980154024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий аристов, владимир путин, андрей логинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)