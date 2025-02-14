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СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска - РИА Новости, 14.02.2025
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10:11 14.02.2025 (обновлено: 10:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/airbnb-1999303507.html
СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска
СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска
Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:11:00+03:00
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в мире
сша
tesla motors
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вивек рамасвами
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором времени присоединиться к работе в Департаменте государственной эффективности США (DOGE), пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник."Один из ближайших друзей Илона Маска, миллиардер и соучредитель Airbnb (Джо Джеббиа - ред.), получит роль в администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа, чтобы помочь (главе DOGE Илону - ред.) Маску реализовать его план по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации.Отмечается, что Джеббиа планирует приступить к работе в DOGE в скором времени, однако пока неизвестно, какую именно должность он займет.Издание подчеркивает, что Джеббиа до недавних пор был сторонником Демократической партии и был донором предвыборных кампаний в бытность кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году, а также внес пожертвование на кампанию Байдена по переизбранию в 2023 - до того, как экс-президент США объявил о выходе из гонки. При этом изменение взглядов Джеббиа в сторону Республиканской партии произошло по большей части из-за его поддержки Роберта Ф. Кеннеди-младшего, указывается в статье.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, сша, tesla motors, airbnb, дональд трамп, джо байден, технологии, вивек рамасвами
В мире, США, Tesla motors, Airbnb, Дональд Трамп, Джо Байден, Технологии, Вивек Рамасвами
СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска

NYT: соучредитель Airbnb Джеббиа планирует присоединиться к работе в DOGE

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором времени присоединиться к работе в Департаменте государственной эффективности США (DOGE), пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
"Один из ближайших друзей Илона Маска, миллиардер и соучредитель Airbnb (Джо Джеббиа - ред.), получит роль в администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа, чтобы помочь (главе DOGE Илону - ред.) Маску реализовать его план по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации.
Отмечается, что Джеббиа планирует приступить к работе в DOGE в скором времени, однако пока неизвестно, какую именно должность он займет.
Издание подчеркивает, что Джеббиа до недавних пор был сторонником Демократической партии и был донором предвыборных кампаний в бытность кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году, а также внес пожертвование на кампанию Байдена по переизбранию в 2023 - до того, как экс-президент США объявил о выходе из гонки. При этом изменение взглядов Джеббиа в сторону Республиканской партии произошло по большей части из-за его поддержки Роберта Ф. Кеннеди-младшего, указывается в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреСШАTesla motorsAirbnbДональд ТрампДжо БайденТехнологииВивек Рамасвами
 
 
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