https://ria.ru/20250214/airbnb-1999303507.html

СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска

СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска

Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:11:00+03:00

2025-02-14T10:11:00+03:00

2025-02-14T10:20:00+03:00

в мире

сша

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airbnb

дональд трамп

джо байден

технологии

вивек рамасвами

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором времени присоединиться к работе в Департаменте государственной эффективности США (DOGE), пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник."Один из ближайших друзей Илона Маска, миллиардер и соучредитель Airbnb (Джо Джеббиа - ред.), получит роль в администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа, чтобы помочь (главе DOGE Илону - ред.) Маску реализовать его план по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации.Отмечается, что Джеббиа планирует приступить к работе в DOGE в скором времени, однако пока неизвестно, какую именно должность он займет.Издание подчеркивает, что Джеббиа до недавних пор был сторонником Демократической партии и был донором предвыборных кампаний в бытность кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году, а также внес пожертвование на кампанию Байдена по переизбранию в 2023 - до того, как экс-президент США объявил о выходе из гонки. При этом изменение взглядов Джеббиа в сторону Республиканской партии произошло по большей части из-за его поддержки Роберта Ф. Кеннеди-младшего, указывается в статье.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250204/mask-1997309103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, tesla motors, airbnb, дональд трамп, джо байден, технологии, вивек рамасвами