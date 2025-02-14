СМИ: cооснователь Airbnb планирует присоединиться к работе в DOGE Маска
NYT: соучредитель Airbnb Джеббиа планирует присоединиться к работе в DOGE
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сооснователь сервиса для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, член совета директоров компании Tesla миллиардер Джо Джеббиа планирует в скором времени присоединиться к работе в Департаменте государственной эффективности США (DOGE), пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
"Один из ближайших друзей Илона Маска, миллиардер и соучредитель Airbnb (Джо Джеббиа - ред.), получит роль в администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа, чтобы помочь (главе DOGE Илону - ред.) Маску реализовать его план по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации.
Отмечается, что Джеббиа планирует приступить к работе в DOGE в скором времени, однако пока неизвестно, какую именно должность он займет.
Издание подчеркивает, что Джеббиа до недавних пор был сторонником Демократической партии и был донором предвыборных кампаний в бытность кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году, а также внес пожертвование на кампанию Байдена по переизбранию в 2023 - до того, как экс-президент США объявил о выходе из гонки. При этом изменение взглядов Джеббиа в сторону Республиканской партии произошло по большей части из-за его поддержки Роберта Ф. Кеннеди-младшего, указывается в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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