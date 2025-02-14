Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме
Минкультуры: Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме в 2025 году
Табличка с логотипом Фонда кино. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кинозал в Сухуми переоборудуют при поддержке российского Фонда кино, а на 9 мая в нем запланированы премьеры российских фильмов "В списках не значился" и "Кракен", сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
"В мае 2025 года при поддержке Фонда кино будет осуществлено переоборудование кинозала вместительностью 69 мест, расположенного в АКЦ 2Москва" в Сухуме – он станет первым современным кинотеатром Республики. А уже 9 мая здесь запланированы премьерные показы фильмов "В списках не значился" и "Кракен", - говорится в сообщении.
Модернизация кинозала станет одним из первых результатов осуществления договоренностей между министерствами культуры России и Абхазии, достигнутых в ходе визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Абхазию. Также будут укрепляться "горизонтальные" связи между профильными учреждениями двух стран.
Кроме того, Госфильмофонд России приступил к работе по подбору архивных кинолент и составлению программы показов в новом кинозале советских кинофильмов. Уже в апреле по линии "Роскино" в Государственном музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы в Сухуме и Ресурсном центре представительства Россотрудничества города Гал пройдут некоммерческие показы фильма "Блиндаж", сообщили в Минкультуры РФ.
Среди прочих договоренностей между Россией и Абхазией будет открытие в мае на площадке Государственного музея боевой славы совместной выставки Музея Кино и Госфильмофонда России "Кино Победы", работа по завершению реконструкции здания Национальной картинной галереи Абхазии, открытие театрального музея в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера в Абхазии, гастроли театра им. Е.Вахтангова и Росгосцирка в Абхазии.
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