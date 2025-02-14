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Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме - РИА Новости, 14.02.2025
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Культура
 
20:10 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/abkhaziya-1999489845.html
Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме
Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме - РИА Новости, 14.02.2025
Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме
Кинозал в Сухуми переоборудуют при поддержке российского Фонда кино, а на 9 мая в нем запланированы премьеры российских фильмов "В списках не значился" и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кинозал в Сухуми переоборудуют при поддержке российского Фонда кино, а на 9 мая в нем запланированы премьеры российских фильмов "В списках не значился" и "Кракен", сообщили в пресс-службе министерства культуры России. "В мае 2025 года при поддержке Фонда кино будет осуществлено переоборудование кинозала вместительностью 69 мест, расположенного в АКЦ 2Москва" в Сухуме – он станет первым современным кинотеатром Республики. А уже 9 мая здесь запланированы премьерные показы фильмов "В списках не значился" и "Кракен", - говорится в сообщении. Модернизация кинозала станет одним из первых результатов осуществления договоренностей между министерствами культуры России и Абхазии, достигнутых в ходе визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Абхазию. Также будут укрепляться "горизонтальные" связи между профильными учреждениями двух стран. Кроме того, Госфильмофонд России приступил к работе по подбору архивных кинолент и составлению программы показов в новом кинозале советских кинофильмов. Уже в апреле по линии "Роскино" в Государственном музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы в Сухуме и Ресурсном центре представительства Россотрудничества города Гал пройдут некоммерческие показы фильма "Блиндаж", сообщили в Минкультуры РФ. Среди прочих договоренностей между Россией и Абхазией будет открытие в мае на площадке Государственного музея боевой славы совместной выставки Музея Кино и Госфильмофонда России "Кино Победы", работа по завершению реконструкции здания Национальной картинной галереи Абхазии, открытие театрального музея в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера в Абхазии, гастроли театра им. Е.Вахтангова и Росгосцирка в Абхазии.
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россия, абхазия, фонд кино, в мире
Культура, Россия, Абхазия, Фонд кино, В мире
Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме

Минкультуры: Фонд кино поддержит переоборудование кинозала в Сухуме в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Фонда кино
Табличка с логотипом Фонда кино - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Табличка с логотипом Фонда кино. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кинозал в Сухуми переоборудуют при поддержке российского Фонда кино, а на 9 мая в нем запланированы премьеры российских фильмов "В списках не значился" и "Кракен", сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
"В мае 2025 года при поддержке Фонда кино будет осуществлено переоборудование кинозала вместительностью 69 мест, расположенного в АКЦ 2Москва" в Сухуме – он станет первым современным кинотеатром Республики. А уже 9 мая здесь запланированы премьерные показы фильмов "В списках не значился" и "Кракен", - говорится в сообщении.
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре
13 февраля, 14:22
Модернизация кинозала станет одним из первых результатов осуществления договоренностей между министерствами культуры России и Абхазии, достигнутых в ходе визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Абхазию. Также будут укрепляться "горизонтальные" связи между профильными учреждениями двух стран.
Кроме того, Госфильмофонд России приступил к работе по подбору архивных кинолент и составлению программы показов в новом кинозале советских кинофильмов. Уже в апреле по линии "Роскино" в Государственном музее боевой славы им. В.Г. Ардзинбы в Сухуме и Ресурсном центре представительства Россотрудничества города Гал пройдут некоммерческие показы фильма "Блиндаж", сообщили в Минкультуры РФ.
Среди прочих договоренностей между Россией и Абхазией будет открытие в мае на площадке Государственного музея боевой славы совместной выставки Музея Кино и Госфильмофонда России "Кино Победы", работа по завершению реконструкции здания Национальной картинной галереи Абхазии, открытие театрального музея в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера в Абхазии, гастроли театра им. Е.Вахтангова и Росгосцирка в Абхазии.
Министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр во время встречи в Сухуме. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство
12 февраля, 23:12
 
КультураРоссияАбхазияФонд киноВ мире
 
 
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