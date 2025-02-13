Наследство, слежка и офшоры: взлет и падение последней жены Джигарханяна
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве. 4 сентября 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Она влюбилась в него в 16, когда взяла автограф. Он поверил в ее чувства в 80, когда она стала его женой. Спустя полтора года артист назовет ее "вором, а не человеком". Как сложилась жизнь Цымбалюк-Романовской после смерти Джигарханяна?
Девочка с роялем
Все началось в Киеве, где 8 декабря 1978 года родилась девочка с необычным именем Виталина. Музыкальный талант проявился рано — и родители, видя увлеченность дочери, не жалели сил на развитие ее способностей. Конкурс за конкурсом, победа за победой... Особенно яркой страницей в детских воспоминаниях Виталины стала поездка во Францию, где юная пианистка получила звание лауреата.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке "Бескомпромиссная жажда красоты" художника Никаса Сафронова в Москве
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке "Бескомпромиссная жажда красоты" художника Никаса Сафронова в Москве
После школы никаких метаний в выборе профессии — только музыка. Сначала престижная музыкальная академия имени Чайковского в Киеве. Амбициозной девушке этого показалось мало. В 2001 году она решается на серьезный шаг — переезд в Москву и поступление в Государственную классическую академию имени Маймонида. Окончив обучение, Виталина не вернулась в Киев: она осталась преподавать на факультете музыкальной культуры в той же академии.
Встреча с кумиром
В далеком 1994 году 16-летняя Виталина пришла на спектакль с участием Армена Джигарханяна в Киеве. Актер был там на гастролях. После представления девушка взяла у него автограф. Как позже она рассказывала в многочисленных интервью, именно тогда и "влюбилась" в артиста.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
Следующие несколько лет Виталина искала возможность новой встречи с Джигарханяном. Шанс появился благодаря режиссеру Владимиру Ячмене: узнав, что театру требуется пианистка, он порекомендовал ее кандидатуру. После первой репетиции Джигарханян отметил "хорошую энергетику" новой сотрудницы и пригласил ее в грузинский ресторан. Ужин затянулся: сначала перешел в чаепитие в доме артиста, а закончился лишь утром, за завтраком. В своих интервью Виталина подчеркивала: она не кокетничала и не притворялась, ведь была "влюблена" в артиста еще с той встречи в Киеве. Разница в возрасте в 43 года ее не смущала.
Армен Джигарханян
От директора до жены
Настойчивость Виталины окупилась сполна: вскоре она уже делила с Джигарханяном не только сцену, но и жизнь. Коллеги по театру осторожно намекали мэтру, что юная избранница ему "не пара". Но Джигарханян лишь отмахивался: девушка казалась такой искренней и наивной, что заподозрить ее в расчете было невозможно. В 2015 году она получила пост директора театра, а в 2016-м — заветный штамп в паспорте.
Скандальный финал
Сказка обернулась кошмаром в 2017 году. Сначала Виталина заявила в полицию о пропаже мужа. Джигарханян нашелся... в больнице, откуда громогласно объявил о намерении развестись. "Она причинила мне много боли", — заявил народный артист, назвав жену "вором, а не человеком".
Актер Армен Джигарханян
В театре начались финансовые проверки. По данным анонимных источников, они выявили хищения и вывод в офшоры порядка 80 миллионов рублей. Следствие, как сообщали СМИ, обнаружило в кабинете Джигарханяна скрытую камеру, записи с которой попали к журналистам. Это обернулось иском о моральном ущербе на 3 миллиона рублей (суд снизил сумму до 200 тысяч).
Армен Борисович оставил в театре записку с требованием уволить Виталину с поста руководителя. А 27 ноября 2017 года брак был расторгнут.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке "Бескомпромиссная жажда красоты" художника Никаса Сафронова в Москве
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке "Бескомпромиссная жажда красоты" художника Никаса Сафронова в Москве
Битва за наследство
Артист скончался в 2020 году. Битва за наследство оказалась эпичной. Квартира на Рублевском шоссе, оформленная на Виталину за день перед свадьбой (на средства Джигарханяна, как утверждают СМИ), стала лишь началом имущественных споров. К делу прибавился долг в два миллиона перед бизнесменом Растегиным — деньги, взятые на ремонт совместного жилья, так и остались невыплаченными.
Наследство Джигарханяна — половину доли в квартире в Староконюшенном переулке на Арбате и однокомнатная квартира в Подмосковье — стало яблоком раздора. Выяснилось: незадолго до смерти артист изменил завещание, лишив бывшую супругу всех прав на наследуемую недвижимость. Судьба словно испытывала Цымбалюк-Романовскую на прочность: вскоре она потеряла обоих родителей — отец скончался скоропостижно, оторвался тромб, мать проиграла битву с онкологией.
Виталина Цымбалюк-Романовская
Жизнь Виталины
Сразу после смерти Джигарханяна Виталина переквалифицировалась в коуча, запустив авторский онлайн-курсы "Мой путь", который, как утверждалось, должен был изменить жизнь женщин.
Со временем пианистка решила сменить вектор и стала завсегдатаем ток-шоу, где обсуждала развод с Арменом Джигарханяном. По данным СМИ, за одно выступление она получала от 500 тысяч до миллиона рублей.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
От новых отношений с мужчинами старшего возраста она отказалась категорически, отметив, что после своего опыта с Арменом Джигарханяном поняла, что такие отношения ей не подходят. Она попросила не называть ее "провинциалкой", потому что "Киев — столица европейского государства". Добавила, что теперь хочет строить свою жизнь с людьми, которые находятся ближе к ее возрасту и с которыми у нее будет больше общего.
"Когда вы, дорогие наши мужчины, публичные и состоятельные, поймете, что подходит возраст, когда вам сложно оставаться одним, а вы - такие великие и драгоценные, а достойных женщин, в вашем представлении, рядом нет - ищите себе невест и жен в семьях академиков, профессоров и докторов наук из тех столиц, которые вам "подойдут". Не просите нас больше отдать вам лучшие годы ради последующих бесконечных судебных разбирательств и ваших "передумок" с вашими друзьями и другими мнимыми наследниками". — писала она в соцсетях.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве
Сегодня Виталина, по ее словам, отказалась от публичности и шумных ток-шоу. Она вернулась к музыке: выступает с сольными концертами и дает совместные выступления с пианистом Дмитрием Нестеровым. По данным СМИ, финансовые дела обстоят из рук вон плохо и ей пришлось даже продать квартиру на Рублевке.
Также в СМИ проходила информация, что у 46-летней Цымбалюк-Романовской есть "молодой человек", но его имя она тщательно скрывает. В одном из интервью она призналась: "Семью, ребенка я себе вижу в определенный момент, в определенных обстоятельствах".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве. 4 сентября 2018
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве. 4 сентября 2018