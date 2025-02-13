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В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи - РИА Новости, 13.02.2025
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15:58 13.02.2025 (обновлено: 16:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zemletryasenie-1999146948.html
В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи
В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи - РИА Новости, 13.02.2025
В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи
Землетрясение, которое произошло на территории Сочи днем в четверг, не вызвало разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет, все службы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:58:00+03:00
2025-02-13T16:39:00+03:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение, которое произошло на территории Сочи днем в четверг, не вызвало разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет, все службы жизнеобеспечения работают штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.Подземные толчки в Сочи почувствовали очевидцы, об этом они сообщили спасателям. В краевом главке МЧС подтвердили, что зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2."В Сочи в связи с замеченной сейсмической активностью разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб 112 от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно", - сказано в сообщении мэрии.По уточненным данным спасателей края, предоставленным позже, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине десяти километров, примерно в восьми километрах от горного села Солохаул.Как рассказали РИА Новости очевидцы, землетрясение почувствовали в микрорайоне Макаренко, в центре города. Подземные точки с наименьшей интенсивностью ощущались в среду, передает корреспондент РИА Новости. Они могли возникнуть после землетрясения в соседнем Туапсе, магнитуда которого составила 3,9, пояснила РИА Новости глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи

МЧС: магнитуда землетрясения в Сочи, по уточненным данным, составила 4,4

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение, которое произошло на территории Сочи днем в четверг, не вызвало разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет, все службы жизнеобеспечения работают штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.
Подземные толчки в Сочи почувствовали очевидцы, об этом они сообщили спасателям. В краевом главке МЧС подтвердили, что зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.
«
"В Сочи в связи с замеченной сейсмической активностью разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб 112 от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно", - сказано в сообщении мэрии.
По уточненным данным спасателей края, предоставленным позже, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине десяти километров, примерно в восьми километрах от горного села Солохаул.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, землетрясение почувствовали в микрорайоне Макаренко, в центре города. Подземные точки с наименьшей интенсивностью ощущались в среду, передает корреспондент РИА Новости. Они могли возникнуть после землетрясения в соседнем Туапсе, магнитуда которого составила 3,9, пояснила РИА Новости глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович.
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ПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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