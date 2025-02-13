https://ria.ru/20250213/zemletryasenie-1999146948.html

В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи

В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи - РИА Новости, 13.02.2025

В МЧС уточнили данные о землетрясении в Сочи

Землетрясение, которое произошло на территории Сочи днем в четверг, не вызвало разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет, все службы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:58:00+03:00

2025-02-13T15:58:00+03:00

2025-02-13T16:39:00+03:00

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение, которое произошло на территории Сочи днем в четверг, не вызвало разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет, все службы жизнеобеспечения работают штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.Подземные толчки в Сочи почувствовали очевидцы, об этом они сообщили спасателям. В краевом главке МЧС подтвердили, что зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2."В Сочи в связи с замеченной сейсмической активностью разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб 112 от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно", - сказано в сообщении мэрии.По уточненным данным спасателей края, предоставленным позже, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине десяти километров, примерно в восьми километрах от горного села Солохаул.Как рассказали РИА Новости очевидцы, землетрясение почувствовали в микрорайоне Макаренко, в центре города. Подземные точки с наименьшей интенсивностью ощущались в среду, передает корреспондент РИА Новости. Они могли возникнуть после землетрясения в соседнем Туапсе, магнитуда которого составила 3,9, пояснила РИА Новости глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)