В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа
WP: усиление связей Путина и Трампа по Украине расстроит Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Усиление связей президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стало плохой новостью для Владимира Зеленского, пишет Washington Post.
"Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского", — говорится в публикации.
"Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава Белого дома сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Москву, и, похоже, исключил членство Украины в НАТО, возложив основное бремя по ее защите на Европу.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.