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В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html
В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа
В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа
Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:05:00+03:00
2025-02-13T11:05:00+03:00
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Усиление связей президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стало плохой новостью для Владимира Зеленского, пишет Washington Post. "Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского", — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Москву, и, похоже, исключил членство Украины в НАТО, возложив основное бремя по ее защите на Европу. Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа

WP: усиление связей Путина и Трампа по Украине расстроит Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Усиление связей президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стало плохой новостью для Владимира Зеленского, пишет Washington Post.

"Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского", — говорится в публикации.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В статье отмечается, что глава Белого дома сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Москву, и, похоже, исключил членство Украины в НАТО, возложив основное бремя по ее защите на Европу.

Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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