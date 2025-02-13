https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html

В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа

В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В США сделали заявление о Зеленском после беседы Путина и Трампа

Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Усиление связей президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стало плохой новостью для Владимира Зеленского, пишет Washington Post. "Телефонный разговор, который, по словам Кремля, продолжался почти 90 минут, продемонстрировал углубление альянса между Трампом и Путиным таким образом, что это, вероятно, расстроит Зеленского", — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Москву, и, похоже, исключил членство Украины в НАТО, возложив основное бремя по ее защите на Европу. Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп