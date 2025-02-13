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Зеленский хочет участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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19:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999226686.html
Зеленский хочет участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине
Зеленский хочет участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский хочет участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине
Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Европа тоже участвовала в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:54:00+03:00
2025-02-13T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Европа тоже участвовала в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила ранее в четверг, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать европейцев. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине. "Министр (иностранных дел Украины Андрей – ред.) Сибига мне звонил и сказал, что в Европе обеспокоены, они не видят пока сигналы от США, что у них есть место за столом (переговоров – ред.). Все понимают, что Америка, Украина и Россия, такой формат переговоров может быть. А где Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа", - сказал Зеленский в комментарии журналистам, его приводит Telegram-канал телеканала "Мы -Украина". Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250213/azarov-1999137194.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html
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в мире, украина, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид италии
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД Италии
Зеленский хочет участия Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Зеленский заявил, что заинтересован в участии Европы в переговорах по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Европа тоже участвовала в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила ранее в четверг, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать европейцев. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп не будет вести переговоры с Зеленским, считает Азаров
Вчера, 15:44
«
"Министр (иностранных дел Украины Андрей – ред.) Сибига мне звонил и сказал, что в Европе обеспокоены, они не видят пока сигналы от США, что у них есть место за столом (переговоров – ред.). Все понимают, что Америка, Украина и Россия, такой формат переговоров может быть. А где Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа", - сказал Зеленский в комментарии журналистам, его приводит Telegram-канал телеканала "Мы -Украина".
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа
Вчера, 02:04
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМИД Италии
 
 
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