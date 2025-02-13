https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999223588.html

Зеленский хочет, чтобы Запад направил на Украину военный контингент

Зеленский хочет, чтобы Запад направил на Украину военный контингент - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский хочет, чтобы Запад направил на Украину военный контингент

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Запад направил на Украину военный контингент численностью 100 тысяч человек. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:32:00+03:00

2025-02-13T19:32:00+03:00

2025-02-13T19:32:00+03:00

украина

сша

россия

владимир зеленский

пит хегсет

дмитрий песков

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Запад направил на Украину военный контингент численностью 100 тысяч человек. "А что это гарантии безопасности? НАТО, оружие, ракеты, ядерное оружие… Или будем строить, как я сказал, тогда строим НАТО в Украине. И тут тогда НАТО. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. Контингент не 5-7 тысяч. Я дал военным задание: посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас всё готово, и я могу в Мюнхене об этом говорить... Надо 100 тысяч человек, но это не о 5 тысячах", - приводит комментарий Зеленского Telegram-канал телеканала "Мы - Украина". Ранее министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html

https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

украина

сша

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