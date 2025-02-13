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В офисе Зеленского рассказали о сложностях с командой Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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18:50 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999215015.html
В офисе Зеленского рассказали о сложностях с командой Трампа
В офисе Зеленского рассказали о сложностях с командой Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В офисе Зеленского рассказали о сложностях с командой Трампа
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что было "непросто" наладить тесные отношения с командой президента США Дональда Трампа, и признал, что... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:50:00+03:00
2025-02-13T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что было "непросто" наладить тесные отношения с командой президента США Дональда Трампа, и признал, что потребуется время, прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие у них были с представителями администрации бывшего лидера Джо Байдена, пишет британская газета Financial Times. "Ермак... рассказал, что было "непросто" наладить тесные отношения с командой Трампа, и признал, что "потребуется время", прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие у них были с представителями администрации Байдена", - говорится в публикации со ссылкой на Ермака, который дал газете интервью. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, сша, украина, андрей ермак, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, Россия, США, Украина, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
В офисе Зеленского рассказали о сложностях с командой Трампа

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о сложностях в отношениях с командой Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что было "непросто" наладить тесные отношения с командой президента США Дональда Трампа, и признал, что потребуется время, прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие у них были с представителями администрации бывшего лидера Джо Байдена, пишет британская газета Financial Times.
«
"Ермак... рассказал, что было "непросто" наладить тесные отношения с командой Трампа, и признал, что "потребуется время", прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие у них были с представителями администрации Байдена", - говорится в публикации со ссылкой на Ермака, который дал газете интервью.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Вчера, 17:37
 
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