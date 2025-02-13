https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999193353.html

Зеленский заявил, что знает об отмывании денег через фонды Порошенко*

Зеленский заявил, что знает об отмывании денег через фонды Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский заявил, что знает об отмывании денег через фонды Порошенко*

Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией об отмывании денег через благотворительные фонды бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:45:00+03:00

2025-02-13T17:45:00+03:00

2025-02-13T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией об отмывании денег через благотворительные фонды бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), направленные на поддержку ВСУ, пишет в четверг украинский телеканал "Общественное". Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года писало, что Порошенко оказался в центре скандала, связанного с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны, в частности, через благотворительные фонды. По информации издания, на Украине действует три благотворительных фонда, которые связаны с Порошенко*, именно они собирают деньги с населения. Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. "Зеленский сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии ("Европейская солидарность – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованного на сайте телеканала "Общественное". По информации телеканала, так Зеленский прокомментировал введение персональных санкций против Порошенко*. "Санкции были введены. И это не первый и не последний пакет. У нас война, а люди выводят, отмывают деньги, выводят миллиарды гривен и это в течение всей войны, это началось с 2014-2015 годов: выведение денег, торговля, заработок с сепаратистами на угле", - приводит комментарий Зеленского "Общественное". Также, по информации телеканала, Зеленский отметил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Деньги, по его словам, направят на нужды ВСУ, тогда санкции с фигурантов снимут. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило в четверг, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", в работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.*Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

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