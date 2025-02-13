https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999178943.html

В офисе Зеленского рассказали о переговорах с США по полезным ископаемым

В офисе Зеленского рассказали о переговорах с США по полезным ископаемым - РИА Новости, 13.02.2025

В офисе Зеленского рассказали о переговорах с США по полезным ископаемым

Переговоры между Украиной и США по украинским полезным ископаемым только начинаются, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:17:00+03:00

2025-02-13T17:17:00+03:00

2025-02-13T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Переговоры между Украиной и США по украинским полезным ископаемым только начинаются, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. В четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что власти в Киеве анализируют проект соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, где 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности. "Это предложение, которое привезено из Вашингтона, и украинские предложения по нашим полезным ископаемым… Этот переговорный трек только начинается. Это украинское типичное нетерпение может сыграть злую шутку. Еще команды не встречались по большому счету: были ознакомительные разговоры, состоялся первый только визит представителя администрации на Украину", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Штатами финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что на Украине допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, сергей лещенко, дональд трамп