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Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2025
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16:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999166453.html
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт
Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, стремится... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:51:00+03:00
2025-02-13T16:51:00+03:00
в мире
украина
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европа
петр порошенко
владимир зеленский
владимир олейник
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, стремится нейтрализовать угрозу от него на случай президентских выборов в стране, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. "Зеленский, понимая, что он (Порошенко* - ред.) уже настроился на выборы, хочет не допустить, чтобы он стал лидером парламента, а потом и кандидатом в президенты", - сказал РИА Новости эксперт. Олейник полагает, что выборы президента Украины, очевидно, состоятся, и до них Порошенко*, депутат Верховной рады, может быть поддержан европейскими либеральными силами для избрания председателем парламента. Это дало бы хорошую стартовую позицию для участия в президентской гонке, отметил собеседник агентства, который считает, что в Европе, вероятно, уже приняли концепцию замены Зеленского на Порошенко*. Экс-депутат также упомянул обсуждаемую в СМИ Украины возможность возбуждения уголовного дела против Порошенко*. Такое развитие событий могло бы резко осложнить избрание бывшего президента на пост председателя Рады, полагает Олейник. "Если, как они пишут, возбудят уголовное дело за измену родине - эта статья не предполагает залога, - если суд примет решение об аресте, он будет сидеть, как (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, то есть понятно, что он будет отсутствовать в парламенте, а очень важно, когда ты присутствуешь в парламенте. Как его сделать председателем, если он в тюрьме? Это непростой вопрос", - объяснил собеседник агентства. Кроме того, полагает эксперт, санкции против Порошенко* и других лиц могут позволить завладеть их лицензиями на добычу полезных ископаемых для использования ресурсов в рамках обсуждаемой сделки с администрацией США об эксплуатации украинских залежей. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Штатами финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Зеленскому, сообщила, что на Украине допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь. Кроме Порошенко, Зеленский также ввел санкции против Коломойского** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), олигарха Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
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в мире, украина, сша, европа, петр порошенко, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Европа, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт

Олейник: Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко на случай выборов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, который ввел санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, стремится нейтрализовать угрозу от него на случай президентских выборов в стране, считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Зеленский, понимая, что он (Порошенко* - ред.) уже настроился на выборы, хочет не допустить, чтобы он стал лидером парламента, а потом и кандидатом в президенты", - сказал РИА Новости эксперт.
Олейник полагает, что выборы президента Украины, очевидно, состоятся, и до них Порошенко*, депутат Верховной рады, может быть поддержан европейскими либеральными силами для избрания председателем парламента. Это дало бы хорошую стартовую позицию для участия в президентской гонке, отметил собеседник агентства, который считает, что в Европе, вероятно, уже приняли концепцию замены Зеленского на Порошенко*.
Экс-депутат также упомянул обсуждаемую в СМИ Украины возможность возбуждения уголовного дела против Порошенко*. Такое развитие событий могло бы резко осложнить избрание бывшего президента на пост председателя Рады, полагает Олейник.
"Если, как они пишут, возбудят уголовное дело за измену родине - эта статья не предполагает залога, - если суд примет решение об аресте, он будет сидеть, как (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, то есть понятно, что он будет отсутствовать в парламенте, а очень важно, когда ты присутствуешь в парламенте. Как его сделать председателем, если он в тюрьме? Это непростой вопрос", - объяснил собеседник агентства.
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Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Вчера, 12:27
Кроме того, полагает эксперт, санкции против Порошенко* и других лиц могут позволить завладеть их лицензиями на добычу полезных ископаемых для использования ресурсов в рамках обсуждаемой сделки с администрацией США об эксплуатации украинских залежей.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Штатами финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Зеленскому, сообщила, что на Украине допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь.
Кроме Порошенко, Зеленский также ввел санкции против Коломойского** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), олигарха Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ узнали о планах Зеленского ввести санкции против Порошенко
19 января, 15:58
 
В миреУкраинаСШАЕвропаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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