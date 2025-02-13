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СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят - РИА Новости, 13.02.2025
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10:37 13.02.2025 (обновлено: 11:27 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999036490.html
СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят
СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят
Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника. "Владимир Зеленский и его европейские сторонники боялись быть брошенными Америкой еще с тех пор, когда Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал быстро закончить конфликт на Украине. Их ужас усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным без предварительного согласования деталей с Украиной и объявил, что переговоры по окончанию конфликта начнутся немедленно", — говорится в статье. При этом, отмечает журнал, будущая американская помощь Киеву оказалась под вопросом. Трамп, по всей видимости, относится к возможному соглашению по получению доступа к украинским редкоземельным металлам как к компенсации за выделенные десятки миллиардов долларов, полагает Economist.Настроение у украинских чиновников сильно ухудшилось, пишет журнал."Я думаю, что все будет решено без Украины. Украина в дерьме. И кстати, Европа тоже", — заключил один из собеседников издания. Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики и договорились о продолжении личных контактов, в том числе и об организации личной встречи.На прошлой неделе Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна возместить США вложенные в нее средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. Одним из вариантов такой компенсации, по его словам, может стать открытие для американцев доступа к украинским полезным ископаемым. Зеленский, со своей стороны, признал, что был готов сдавать США данные по месторождениям в обмен на продолжение помощи.
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998967979.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят

Economist: Киев после разговора Путина и Трампа ждет, что США бросят Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.
"Владимир Зеленский и его европейские сторонники боялись быть брошенными Америкой еще с тех пор, когда Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал быстро закончить конфликт на Украине. Их ужас усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным без предварительного согласования деталей с Украиной и объявил, что переговоры по окончанию конфликта начнутся немедленно", — говорится в статье.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
Вчера, 21:45
При этом, отмечает журнал, будущая американская помощь Киеву оказалась под вопросом. Трамп, по всей видимости, относится к возможному соглашению по получению доступа к украинским редкоземельным металлам как к компенсации за выделенные десятки миллиардов долларов, полагает Economist.
Настроение у украинских чиновников сильно ухудшилось, пишет журнал.
"Я думаю, что все будет решено без Украины. Украина в дерьме. И кстати, Европа тоже", — заключил один из собеседников издания.
Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики и договорились о продолжении личных контактов, в том числе и об организации личной встречи.
На прошлой неделе Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна возместить США вложенные в нее средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. Одним из вариантов такой компенсации, по его словам, может стать открытие для американцев доступа к украинским полезным ископаемым. Зеленский, со своей стороны, признал, что был готов сдавать США данные по месторождениям в обмен на продолжение помощи.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Вчера, 21:00
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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