https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999036490.html

СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят

СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят

Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:37:00+03:00

2025-02-13T10:37:00+03:00

2025-02-13T11:27:00+03:00

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999039680_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_6217026d4167732c46f054efed60add1.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника. "Владимир Зеленский и его европейские сторонники боялись быть брошенными Америкой еще с тех пор, когда Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал быстро закончить конфликт на Украине. Их ужас усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным без предварительного согласования деталей с Украиной и объявил, что переговоры по окончанию конфликта начнутся немедленно", — говорится в статье. При этом, отмечает журнал, будущая американская помощь Киеву оказалась под вопросом. Трамп, по всей видимости, относится к возможному соглашению по получению доступа к украинским редкоземельным металлам как к компенсации за выделенные десятки миллиардов долларов, полагает Economist.Настроение у украинских чиновников сильно ухудшилось, пишет журнал."Я думаю, что все будет решено без Украины. Украина в дерьме. И кстати, Европа тоже", — заключил один из собеседников издания. Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики и договорились о продолжении личных контактов, в том числе и об организации личной встречи.На прошлой неделе Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна возместить США вложенные в нее средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. Одним из вариантов такой компенсации, по его словам, может стать открытие для американцев доступа к украинским полезным ископаемым. Зеленский, со своей стороны, признал, что был готов сдавать США данные по месторождениям в обмен на продолжение помощи.

https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998967979.html

https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, в мире