СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят
Economist: Киев после разговора Путина и Трампа ждет, что США бросят Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телефонный разговор между президентами России и США вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.
"Владимир Зеленский и его европейские сторонники боялись быть брошенными Америкой еще с тех пор, когда Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал быстро закончить конфликт на Украине. Их ужас усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным без предварительного согласования деталей с Украиной и объявил, что переговоры по окончанию конфликта начнутся немедленно", — говорится в статье.
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При этом, отмечает журнал, будущая американская помощь Киеву оказалась под вопросом. Трамп, по всей видимости, относится к возможному соглашению по получению доступа к украинским редкоземельным металлам как к компенсации за выделенные десятки миллиардов долларов, полагает Economist.
Настроение у украинских чиновников сильно ухудшилось, пишет журнал.
"Я думаю, что все будет решено без Украины. Украина в дерьме. И кстати, Европа тоже", — заключил один из собеседников издания.
Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики и договорились о продолжении личных контактов, в том числе и об организации личной встречи.
На прошлой неделе Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна возместить США вложенные в нее средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. Одним из вариантов такой компенсации, по его словам, может стать открытие для американцев доступа к украинским полезным ископаемым. Зеленский, со своей стороны, признал, что был готов сдавать США данные по месторождениям в обмен на продолжение помощи.