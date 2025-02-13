https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999019960.html

Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, заявил Рогов

Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:32:00+03:00

2025-02-13T09:32:00+03:00

2025-02-13T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

энергодар

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы затем попытаться обменять ее на Запорожскую АЭС, однако его план провалился. "Согласно информации, поступающей от источников из окружения Зеленского, что целью его авантюры в Курской области было желание захватить любой ценой Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, но план этот провалился. Боевики ВСУ завязли в приграничье Курской области", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский осознает, что его план относительно Курской области рушится, поэтому отдал команду накалять ситуацию и шантаж вокруг Запорожской АЭС, увеличив число обстрелов и провокаций в отношении как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара. Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работала ПВО. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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курская область

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