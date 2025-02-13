Рейтинг@Mail.ru
Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zarplata-1999103463.html
Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области
Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025
Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области
Средняя заработная плата в Брянской области за последние 10 лет выросла с 20 до 56 тысяч рублей, доложил губернатор Александр Богомаз президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:00:00+03:00
2025-02-13T14:00:00+03:00
экономика
брянская область
россия
александр богомаз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999102267_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_bdb02d53545e6d730ebca3d27eb31635.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средняя заработная плата в Брянской области за последние 10 лет выросла с 20 до 56 тысяч рублей, доложил губернатор Александр Богомаз президенту РФ Владимиру Путину. "За последние десять лет областной бюджет вырос с 46,9 миллиарда рублей до 109,7 миллиарда рублей. Собственные доходы выросли с 26,5 до 73,6 миллиарда рублей – в 2,8 раза. Средняя заработная плата выросла с 20 до 56 тысяч рублей", - сказал Богомаз. Глава Брянской области уточнил, что за этот же период валовой региональный продукт также увеличился – со 196 миллиардов до 666,3 миллиарда рублей. В экономику региона инвестировали 828 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250124/zarplata-1995364266.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999102267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d1621955aad18b74f1e91d1a5b45b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин
Экономика, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин
Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области

Богомаз: средняя зарплата в Брянской области выросла с 20 до 56 тысяч рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средняя заработная плата в Брянской области за последние 10 лет выросла с 20 до 56 тысяч рублей, доложил губернатор Александр Богомаз президенту РФ Владимиру Путину.
"За последние десять лет областной бюджет вырос с 46,9 миллиарда рублей до 109,7 миллиарда рублей. Собственные доходы выросли с 26,5 до 73,6 миллиарда рублей – в 2,8 раза. Средняя заработная плата выросла с 20 до 56 тысяч рублей", - сказал Богомаз.
Глава Брянской области уточнил, что за этот же период валовой региональный продукт также увеличился – со 196 миллиардов до 666,3 миллиарда рублей. В экономику региона инвестировали 828 миллиардов рублей.
Собянин: Средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
24 января, 16:48
 
ЭкономикаБрянская областьРоссияАлександр БогомазВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала