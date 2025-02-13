https://ria.ru/20250213/zarplata-1999103463.html

Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области

Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025

Богомаз доложил Путину о росте зарплат в Брянской области

Средняя заработная плата в Брянской области за последние 10 лет выросла с 20 до 56 тысяч рублей, доложил губернатор Александр Богомаз президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:00:00+03:00

2025-02-13T14:00:00+03:00

2025-02-13T14:00:00+03:00

экономика

брянская область

россия

александр богомаз

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Средняя заработная плата в Брянской области за последние 10 лет выросла с 20 до 56 тысяч рублей, доложил губернатор Александр Богомаз президенту РФ Владимиру Путину. "За последние десять лет областной бюджет вырос с 46,9 миллиарда рублей до 109,7 миллиарда рублей. Собственные доходы выросли с 26,5 до 73,6 миллиарда рублей – в 2,8 раза. Средняя заработная плата выросла с 20 до 56 тысяч рублей", - сказал Богомаз. Глава Брянской области уточнил, что за этот же период валовой региональный продукт также увеличился – со 196 миллиардов до 666,3 миллиарда рублей. В экономику региона инвестировали 828 миллиардов рублей.

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экономика, брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин