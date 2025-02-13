https://ria.ru/20250213/zaporozhe-1998997700.html

Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом

Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом - РИА Новости, 13.02.2025

Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом

Власти Украины поставили руководить городом Запорожье выходцев из западных регионов страны для поддержания радикальных настроений, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:37:00+03:00

2025-02-13T05:37:00+03:00

2025-02-13T05:37:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины поставили руководить городом Запорожье выходцев из западных регионов страны для поддержания радикальных настроений, рассказал РИА Новости житель города Константин. "В Запорожье очень много пришлых людей, особенно военных, которые говорят на украинском. Много в администрациях, они пришлые, тоже много на украинском говорят и заставляют говорить на украинском. Везде — в учебных заведениях, в магазинах — по-любому только на украинском говорят. Будете говорить на русском — будут возмущаться, ещё и полицию могут вызвать", - рассказал Константин. Он пояснил, что нынешние власти города активно поддерживают радикальные и русофобские настроения, оказывают давление на тех, кто не поддерживает такую политику. "Пришлые — это западная Украина, Житомир, Тернополь. Правительство ставит свои кадры, которые выгодно, которые будут всё контролировать. Их поставили, чтобы поддерживать радикальную позицию. Началось это с 2014 года, но жестко всё пошло с 2022 года", - считает Константин. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998751508.html

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, украина, запорожская область