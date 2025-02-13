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Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:37 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zaporozhe-1998997700.html
Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом
Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом - РИА Новости, 13.02.2025
Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом
Власти Украины поставили руководить городом Запорожье выходцев из западных регионов страны для поддержания радикальных настроений, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:37:00+03:00
2025-02-13T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины поставили руководить городом Запорожье выходцев из западных регионов страны для поддержания радикальных настроений, рассказал РИА Новости житель города Константин. "В Запорожье очень много пришлых людей, особенно военных, которые говорят на украинском. Много в администрациях, они пришлые, тоже много на украинском говорят и заставляют говорить на украинском. Везде — в учебных заведениях, в магазинах — по-любому только на украинском говорят. Будете говорить на русском — будут возмущаться, ещё и полицию могут вызвать", - рассказал Константин. Он пояснил, что нынешние власти города активно поддерживают радикальные и русофобские настроения, оказывают давление на тех, кто не поддерживает такую политику. "Пришлые — это западная Украина, Житомир, Тернополь. Правительство ставит свои кадры, которые выгодно, которые будут всё контролировать. Их поставили, чтобы поддерживать радикальную позицию. Началось это с 2014 года, но жестко всё пошло с 2022 года", - считает Константин. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998751508.html
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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в мире, запорожье, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Запорожская область
Житель Запорожья рассказал, кого поставили руководить городом

Житель Запорожья: власти поставили в город выходцев из западных регионов Украины

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины поставили руководить городом Запорожье выходцев из западных регионов страны для поддержания радикальных настроений, рассказал РИА Новости житель города Константин.
"В Запорожье очень много пришлых людей, особенно военных, которые говорят на украинском. Много в администрациях, они пришлые, тоже много на украинском говорят и заставляют говорить на украинском. Везде — в учебных заведениях, в магазинах — по-любому только на украинском говорят. Будете говорить на русском — будут возмущаться, ещё и полицию могут вызвать", - рассказал Константин.
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Он пояснил, что нынешние власти города активно поддерживают радикальные и русофобские настроения, оказывают давление на тех, кто не поддерживает такую политику.
"Пришлые — это западная Украина, Житомир, Тернополь. Правительство ставит свои кадры, которые выгодно, которые будут всё контролировать. Их поставили, чтобы поддерживать радикальную позицию. Началось это с 2014 года, но жестко всё пошло с 2022 года", - считает Константин.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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