https://ria.ru/20250213/zaes-1999069672.html

ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий

ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.02.2025

ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий

Вооруженные силы РФ и Росатом приняли все необходимые меры, чтобы Запорожская АЭС работала в безопасном режиме, все провокации киевского режима будут... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:23:00+03:00

2025-02-13T12:23:00+03:00

2025-02-13T12:49:00+03:00

вооруженные силы рф

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

специальная военная операция на украине

россия

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евгений балицкий

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магатэ

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ и Росатом приняли все необходимые меры, чтобы Запорожская АЭС работала в безопасном режиме, все провокации киевского режима будут пресекаться, заявил губернатор Евгений Балицкий."У нас стоит полк РХБЗ, мы полностью готовы к любым событиям, которые могут развиваться в районе атомной станции. Поэтому силами Росатома и ВС РФ приняты все необходимые меры... Попытки украинского нацистского режима будут пресекаться и не будут реализованы на территории Запорожской области", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станцию, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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вооруженные силы рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, киев, евгений балицкий, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, днепр (город)