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ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 13.02.2025 (обновлено: 12:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zaes-1999069672.html
ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий
ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 13.02.2025
ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий
Вооруженные силы РФ и Росатом приняли все необходимые меры, чтобы Запорожская АЭС работала в безопасном режиме, все провокации киевского режима будут... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:23:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
вооруженные силы рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
специальная военная операция на украине
россия
киев
евгений балицкий
мария захарова
магатэ
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ и Росатом приняли все необходимые меры, чтобы Запорожская АЭС работала в безопасном режиме, все провокации киевского режима будут пресекаться, заявил губернатор Евгений Балицкий."У нас стоит полк РХБЗ, мы полностью готовы к любым событиям, которые могут развиваться в районе атомной станции. Поэтому силами Росатома и ВС РФ приняты все необходимые меры... Попытки украинского нацистского режима будут пресекаться и не будут реализованы на территории Запорожской области", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станцию, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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вооруженные силы рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, киев, евгений балицкий, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, днепр (город)
Вооруженные силы РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Евгений Балицкий, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Днепр (город)
ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий

Балицкий: ВС России и Росатом приняли меры для безопасной работы ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ и Росатом приняли все необходимые меры, чтобы Запорожская АЭС работала в безопасном режиме, все провокации киевского режима будут пресекаться, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"У нас стоит полк РХБЗ, мы полностью готовы к любым событиям, которые могут развиваться в районе атомной станции. Поэтому силами Росатома и ВС РФ приняты все необходимые меры... Попытки украинского нацистского режима будут пресекаться и не будут реализованы на территории Запорожской области", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станцию, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияКиевЕвгений БалицкийМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСДнепр (город)
 
 
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