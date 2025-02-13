На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ
Яшина: ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС предлагали через "Шереметьево" и Россию
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и безопаснее, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
"Что касается изменения маршрутов, мы уже не раз об этом говорили, что проще и безопаснее экспертам МАГАТЭ приезжать через "Шереметьево", - сказала Яшина.
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.