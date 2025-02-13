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На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
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09:38 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zaes-1999020630.html
На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ
На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ
Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:38:00+03:00
2025-02-13T09:38:00+03:00
в мире
россия
украина
энергодар
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
шереметьево (аэропорт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и безопаснее, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Что касается изменения маршрутов, мы уже не раз об этом говорили, что проще и безопаснее экспертам МАГАТЭ приезжать через "Шереметьево", - сказала Яшина. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
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в мире, россия, украина, энергодар, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, шереметьево (аэропорт), происшествия
В мире, Россия, Украина, Энергодар, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ

Яшина: ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС предлагали через "Шереметьево" и Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и безопаснее, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
08:23
"Что касается изменения маршрутов, мы уже не раз об этом говорили, что проще и безопаснее экспертам МАГАТЭ приезжать через "Шереметьево", - сказала Яшина.
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 23:16
 
В миреРоссияУкраинаЭнергодарМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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