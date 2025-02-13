https://ria.ru/20250213/zaes-1999020630.html

На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ

На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025

На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ

Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:38:00+03:00

2025-02-13T09:38:00+03:00

2025-02-13T09:38:00+03:00

в мире

россия

украина

энергодар

мария захарова

магатэ

запорожская аэс

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_477:572:3101:2048_1920x0_80_0_0_9715068170c8313a8a876faa55cadf71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по маршруту через аэропорт "Шереметьево" и территорию России не раз предлагала администрация станции, это проще и безопаснее, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Что касается изменения маршрутов, мы уже не раз об этом говорили, что проще и безопаснее экспертам МАГАТЭ приезжать через "Шереметьево", - сказала Яшина. Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны РФ. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.

https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

россия

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, энергодар, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, шереметьево (аэропорт), происшествия