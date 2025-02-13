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Рогов рассказал об обстреле, из-за которого чуть не погибли эксперты МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
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03:03 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/zaes-1998990021.html
Рогов рассказал об обстреле, из-за которого чуть не погибли эксперты МАГАТЭ
Рогов рассказал об обстреле, из-за которого чуть не погибли эксперты МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
Рогов рассказал об обстреле, из-за которого чуть не погибли эксперты МАГАТЭ
Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у КПП Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:03:00+03:00
2025-02-13T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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энергодар
украина
владимир рогов
мария захарова
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магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у КПП Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на территории подконтрольной ВСУ. При этом колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Колонна, в которой был автомобиль с иностранными инспекторами МАГАТЭ, попала под прицельные минометные и артиллерийские удары, а также атаки дронов боевиков ВСУ. Эксперты МАГАТЭ чудом остались живы, так как мины и снаряды разорвались совсем рядом с колонной", - сказал Рогов. По его словам, обстрел был в районе КПП №2. "Зафиксировано пять артиллерийских ударов, два минометных и четыре удара дронами", - сказал Рогов. В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работала ПВО. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
https://ria.ru/20250212/magate-1998888705.html
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россия, энергодар, украина, владимир рогов, мария захарова, евгений балицкий, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Украина, Владимир Рогов, Мария Захарова, Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Рогов рассказал об обстреле, из-за которого чуть не погибли эксперты МАГАТЭ

Рогов: эксперты МАГАТЭ чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у КПП Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на территории подконтрольной ВСУ. При этом колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
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"Колонна, в которой был автомобиль с иностранными инспекторами МАГАТЭ, попала под прицельные минометные и артиллерийские удары, а также атаки дронов боевиков ВСУ. Эксперты МАГАТЭ чудом остались живы, так как мины и снаряды разорвались совсем рядом с колонной", - сказал Рогов.
По его словам, обстрел был в районе КПП №2.
"Зафиксировано пять артиллерийских ударов, два минометных и четыре удара дронами", - сказал Рогов.
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работала ПВО.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарУкраинаВладимир РоговМария ЗахароваЕвгений БалицкийМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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