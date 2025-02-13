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В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме

В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025

В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме

Полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин в храме Сергия Подольского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:47:00+03:00

2025-02-13T19:47:00+03:00

2025-02-13T21:00:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин в храме Сергия Подольского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Предварительно установлено, что в помещении храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем мужчина разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы", — говорится в заявлении.Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Как рассказал РИА Новости помощник старосты храма Виктор, нападавший не был прихожанином. По его словам, невменяемый мужчина напал на женщин, работающих в церковной лавке, после чего забрал из ящика для пожертвований около трех тысяч рублей.

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html

московская область (подмосковье)

свердловская область

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происшествия, московская область (подмосковье), свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)