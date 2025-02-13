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В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025
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19:47 13.02.2025 (обновлено: 21:00 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/zaderzhanie-1999225714.html
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме
Полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин в храме Сергия Подольского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:47:00+03:00
2025-02-13T21:00:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин в храме Сергия Подольского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Предварительно установлено, что в помещении храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем мужчина разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы", — говорится в заявлении.Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Как рассказал РИА Новости помощник старосты храма Виктор, нападавший не был прихожанином. По его словам, невменяемый мужчина напал на женщин, работающих в церковной лавке, после чего забрал из ящика для пожертвований около трех тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
свердловская область
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происшествия, московская область (подмосковье), свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на двух женщин в храме

Полиция задержала мужчину, ударившего служительниц в храме в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин в храме Сергия Подольского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
"Предварительно установлено, что в помещении храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем мужчина разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы", — говорится в заявлении.
Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как рассказал РИА Новости помощник старосты храма Виктор, нападавший не был прихожанином. По его словам, невменяемый мужчина напал на женщин, работающих в церковной лавке, после чего забрал из ящика для пожертвований около трех тысяч рублей.
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