https://ria.ru/20250213/vsu-1999232444.html

В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов

В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2025

В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов

Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:28:00+03:00

2025-02-13T20:28:00+03:00

2025-02-13T20:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель "Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ. По его мнению, проблему дефицита боеприпасов не решить без помощи союзников. Ранее в ВСУ уже жаловались на катастрофическую нехватку людей в подразделениях и боеприпасов. Как заявил СМИ заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко, украинские войска никогда еще не получали требуемого количества артиллерийских боеприпасов. По его словам, ВСУ получают вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250213/plennyj-1999002609.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато