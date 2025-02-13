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В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/vsu-1999232444.html
В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов
В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов - РИА Новости, 13.02.2025
В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов
Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:28:00+03:00
2025-02-13T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель "Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ. По его мнению, проблему дефицита боеприпасов не решить без помощи союзников. Ранее в ВСУ уже жаловались на катастрофическую нехватку людей в подразделениях и боеприпасов. Как заявил СМИ заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко, украинские войска никогда еще не получали требуемого количества артиллерийских боеприпасов. По его словам, ВСУ получают вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
В ВСУ рассказали о дефиците боеприпасов

Офицер ВСУ: боеприпасов в ряде бригад ВСУ хватит лишь на несколько недель

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель
«
"Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ.
По его мнению, проблему дефицита боеприпасов не решить без помощи союзников.
Ранее в ВСУ уже жаловались на катастрофическую нехватку людей в подразделениях и боеприпасов. Как заявил СМИ заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко, украинские войска никогда еще не получали требуемого количества артиллерийских боеприпасов. По его словам, ВСУ получают вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный
Вчера, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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