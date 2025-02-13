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Путин проведет встречу с брянским губернатором - РИА Новости, 13.02.2025
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12:49 13.02.2025 (обновлено: 12:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999080041.html
Путин проведет встречу с брянским губернатором
Путин проведет встречу с брянским губернатором - РИА Новости, 13.02.2025
Путин проведет встречу с брянским губернатором
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом, будет важный доклад, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:49:00+03:00
2025-02-13T12:55:00+03:00
политика
россия
брянская область
владимир путин
александр богомаз
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом, будет важный доклад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что президент работает в четверг в Ново-Огарево, день главы государства пройдет без публичных мероприятий. "Череда встреч идет. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад, регион приграничный", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что эта встреча будет открытой, а остальные встречи Путина будут носить непубличный характер.
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политика, россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, дмитрий песков
Политика, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с брянским губернатором

Песков: Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Богомазом

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом, будет важный доклад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сказал, что президент работает в четверг в Ново-Огарево, день главы государства пройдет без публичных мероприятий.
«
"Череда встреч идет. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад, регион приграничный", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что эта встреча будет открытой, а остальные встречи Путина будут носить непубличный характер.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Брянского химического завода в ходе рабочей поездки в Брянскую область. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
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ПолитикаРоссияБрянская областьВладимир ПутинАлександр БогомазДмитрий Песков
 
 
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