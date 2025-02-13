https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999080041.html

Путин проведет встречу с брянским губернатором

Путин проведет встречу с брянским губернатором - РИА Новости, 13.02.2025

Путин проведет встречу с брянским губернатором

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом, будет важный доклад, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:49:00+03:00

2025-02-13T12:49:00+03:00

2025-02-13T12:55:00+03:00

политика

россия

брянская область

владимир путин

александр богомаз

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом, будет важный доклад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что президент работает в четверг в Ново-Огарево, день главы государства пройдет без публичных мероприятий. "Череда встреч идет. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад, регион приграничный", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что эта встреча будет открытой, а остальные встречи Путина будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207673.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, дмитрий песков