В Кремле ответили на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп договорились дать поручения по подготовке места их встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились немедленно дать поручения по подготовке контактов, в том числе это касается и места встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу. Теперь, работа, конечно же, будет быстро начата. Нужно будет дождаться наработок, уже, может быть, с учетом, какое место, каких сроков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном месте встречи лидеров двух стран.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.