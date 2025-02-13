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Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу - РИА Новости, 13.02.2025
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12:37 13.02.2025 (обновлено: 12:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999075455.html
Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу
Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что будут ориентироваться на отдельную встречу и что будут даны соответствующие... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:37:00+03:00
2025-02-13T12:38:00+03:00
политика
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что будут ориентироваться на отдельную встречу и что будут даны соответствующие поручения помощникам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте встречи президентов. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. -0-
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу

Песков: Путин и Трамп дадут поручения помощникам об организации их встречи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что будут ориентироваться на отдельную встречу и что будут даны соответствующие поручения помощникам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте встречи президентов.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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