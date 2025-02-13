https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999075455.html

Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу

Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу - РИА Новости, 13.02.2025

Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что будут ориентироваться на отдельную встречу и что будут даны соответствующие... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:38:00+03:00

политика

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/59/1498375939_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_00128e962d54d71503f541b940e08323.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что будут ориентироваться на отдельную встречу и что будут даны соответствующие поручения помощникам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте встречи президентов. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. -0-

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков