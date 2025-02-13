https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999072576.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Детали встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит еще проработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:33:00+03:00

2025-02-13T12:33:00+03:00

2025-02-13T12:33:00+03:00

политика

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Детали встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит еще проработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предстоит еще проработать детали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте будущей встречи президентов.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков