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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
Детали встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит еще проработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:33:00+03:00
2025-02-13T12:33:00+03:00
2025-02-13T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Детали встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит еще проработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предстоит еще проработать детали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте будущей встречи президентов.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
Песков: детали встречи Путина и Трампа предстоит ещё проработать