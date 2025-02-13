https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999046774.html

Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Место планируемых переговоров лидеров РФ и США, которым может стать Саудовская Аравия, выбрано неслучайно, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:14:00+03:00

2025-02-13T11:14:00+03:00

2025-02-13T11:14:00+03:00

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россия

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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Место планируемых переговоров лидеров РФ и США, которым может стать Саудовская Аравия, выбрано неслучайно, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат. "Конечно, неслучайно Саудовская Аравия была выбрана местом первой встречи Трампа и Путина. Украина — лишь одна из тем переговоров между американскими и российскими лидерами; еще одним важным вопросом является новая роль Израиля на Ближнем Востоке. Скоре всего, Трамп обратится к президенту Путину с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу", - считает аналитик. Лидеры РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html

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саудовская аравия

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сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире