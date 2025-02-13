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ВРП Нижегородской области вырос почти на 25% за 4 года
ВРП Нижегородской области вырос почти на 25% за 4 года - РИА Новости, 13.02.2025
ВРП Нижегородской области вырос почти на 25% за 4 года
Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области с 2021 года составил 24,8%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:47:00+03:00
2025-02-13T12:47:00+03:00
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нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области с 2021 года составил 24,8%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Экономика нашего региона показывает впечатляющую устойчивость ко всем вызовам, с которыми столкнулась и область, и страна за последние годы. Усилиями наших промышленников, предпринимателей, научного, строительного сектора, сферы ИТ и других отраслей ВРП не просто оставался на уровне, а ежегодно рос. Прошедший год – не исключение. По предварительной оценке, за 2024 год экономика региона выросла на 3,3 процента", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Наибольший рост за 2024 год отмечается в оптово-розничной торговле – на 6,6% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет 18%), в ИТ-секторе – на 6,5% (4% в объеме ВРП), в транспортном комплексе – на 5,5% (7,2%), в науке – на 8,1% (6,5%), в сфере обрабатывающих производств – на 3,1% (27,2%). "2024 год характеризовался ужесточением денежно-кредитной политики, и 2025-й вряд ли будет простым в экономическом плане. В таких условиях мы предполагаем, что по итогам текущего года может быть незначительное замедление экономического роста по сравнению с прошлым годом. Но уверен, что по ключевым направлениям регион не только удержит позиции, но и покажет рост. Основным драйвером выступят обрабатывающие производства и высокотехнологичные отрасли", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, слова которого приводятся в сообщении.
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
ВРП Нижегородской области вырос почти на 25% за 4 года
Рост ВРП Нижегородской области с 2021 года составил 24,8%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области с 2021 года составил 24,8%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Экономика нашего региона показывает впечатляющую устойчивость ко всем вызовам, с которыми столкнулась и область, и страна за последние годы. Усилиями наших промышленников, предпринимателей, научного, строительного сектора, сферы ИТ и других отраслей ВРП не просто оставался на уровне, а ежегодно рос. Прошедший год – не исключение. По предварительной оценке, за 2024 год экономика региона выросла на 3,3 процента", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Наибольший рост за 2024 год отмечается в оптово-розничной торговле – на 6,6% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет 18%), в ИТ-секторе – на 6,5% (4% в объеме ВРП), в транспортном комплексе – на 5,5% (7,2%), в науке – на 8,1% (6,5%), в сфере обрабатывающих производств – на 3,1% (27,2%).
"2024 год характеризовался ужесточением денежно-кредитной политики, и 2025-й вряд ли будет простым в экономическом плане. В таких условиях мы предполагаем, что по итогам текущего года может быть незначительное замедление экономического роста по сравнению с прошлым годом. Но уверен, что по ключевым направлениям регион не только удержит позиции, но и покажет рост. Основным драйвером выступят обрабатывающие производства и высокотехнологичные отрасли", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, слова которого приводятся в сообщении.