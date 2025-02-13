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В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника ребенка - РИА Новости, 13.02.2025
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09:01 13.02.2025 (обновлено: 11:45 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vrachi-1999012542.html
В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника ребенка
В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника ребенка - РИА Новости, 13.02.2025
В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника ребенка
Хирурги двух новосибирских клиник объединились для спасения ребенка в уникальной ситуации: закупорку кишечника трехлетнего мальчика вызвал кардиостимулятор,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:01:00+03:00
2025-02-13T11:45:00+03:00
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здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Хирурги двух новосибирских клиник объединились для спасения ребенка в уникальной ситуации: закупорку кишечника трехлетнего мальчика вызвал кардиостимулятор, сообщает в четверг Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ. В клинике пояснили, что мальчик родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, которая встречается у одного из 25 тысяч новорожденных. В возрасте двух дней ему имплантировали кардиостимулятор. Из-за слишком малого размера тела его установили не как обычно - в подключичную область или в грудную клетку, а в верхней части живота поверх брюшины и прямой мышцы, которые отделяли аппарат от брюшной полости, защищая ее. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка. "Три года спустя мальчик был доставлен в больницу Барнаула с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался. На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу", - рассказали в медицинском центре. Дальнейшие исследования показали, что местом входа в кишечник стала сигмовидная кишка, по ней кардиостимулятор продвинулся дальше, но окончательно покинуть организм не мог – мешали электроды и проводки, которые тянулись за ним от сердца. Отрыв или инфицирование электродов могли привести к гибели от сердечной патологии, в то же время сквозное повреждение брюшной и кишечной стенок уже привело к закупорке кишечника. Ребенка санавиацией доставили в Новосибирск, где для его спасения собралась объединенная бригада детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы, оперирующих на брюшной полости. Сначала врачи имплантировали новый кардиостимулятор в грудь ребенка – на реберно-диафрагмальную поверхность. Вторым этапом путем открытой операции на брюшной полости хирурги очистили сигмовидную кишку от спаек, нашли место входа в нее кардиостимулятора и извлекли устройство обратно. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. "Такая история – впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых – малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья. Считаем, что фиксация электродов к окружающим тканям может в дальнейшем профилактировать такие опасные миграции электрокардиостимулятора", - сказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Илья Сойнов.
https://ria.ru/20241231/genetika-1992124201.html
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россия, барнаул, новосибирск, здоровье - общество
Россия, Барнаул, Новосибирск, Здоровье - Общество
В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника ребенка

В Новосибирске врачи извлекли кардиостимулятор из кишечника трехлетнего мальчика

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииХирурги НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина и Новосибирской областной больницы проводят операцию по извлечению кардиостимулятора из кишечника трехлетнего мальчика
Хирурги НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина и Новосибирской областной больницы проводят операцию по извлечению кардиостимулятора из кишечника трехлетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
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НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Хирурги двух новосибирских клиник объединились для спасения ребенка в уникальной ситуации: закупорку кишечника трехлетнего мальчика вызвал кардиостимулятор, сообщает в четверг Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
В клинике пояснили, что мальчик родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, которая встречается у одного из 25 тысяч новорожденных. В возрасте двух дней ему имплантировали кардиостимулятор. Из-за слишком малого размера тела его установили не как обычно - в подключичную область или в грудную клетку, а в верхней части живота поверх брюшины и прямой мышцы, которые отделяли аппарат от брюшной полости, защищая ее. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка.
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"Три года спустя мальчик был доставлен в больницу Барнаула с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался. На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу", - рассказали в медицинском центре.
© НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииКардиостимулятор в кишечнике трехлетнего мальчика
Кардиостимулятор в кишечнике трехлетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
Кардиостимулятор в кишечнике трехлетнего мальчика
Дальнейшие исследования показали, что местом входа в кишечник стала сигмовидная кишка, по ней кардиостимулятор продвинулся дальше, но окончательно покинуть организм не мог – мешали электроды и проводки, которые тянулись за ним от сердца. Отрыв или инфицирование электродов могли привести к гибели от сердечной патологии, в то же время сквозное повреждение брюшной и кишечной стенок уже привело к закупорке кишечника.
Ребенка санавиацией доставили в Новосибирск, где для его спасения собралась объединенная бригада детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы, оперирующих на брюшной полости.
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Сначала врачи имплантировали новый кардиостимулятор в грудь ребенка – на реберно-диафрагмальную поверхность. Вторым этапом путем открытой операции на брюшной полости хирурги очистили сигмовидную кишку от спаек, нашли место входа в нее кардиостимулятора и извлекли устройство обратно. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии.
"Такая история – впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых – малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья. Считаем, что фиксация электродов к окружающим тканям может в дальнейшем профилактировать такие опасные миграции электрокардиостимулятора", - сказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Илья Сойнов.
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