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Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы - РИА Новости, 13.02.2025
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03:18 13.02.2025 (обновлено: 11:11 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vrach-1998991118.html
Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы
Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы - РИА Новости, 13.02.2025
Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы
Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:18:00+03:00
2025-02-13T11:11:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "К концу зимы свежих сезонных овощей становится меньше, но корнеплоды, такие как морковь, свекла, репа и тыква, сохраняют свою пользу благодаря длительному хранению. Они богаты клетчаткой, витаминами А, С и группы В, а также калием и магнием. Например, свекла содержит беталаины - антиоксиданты, снижающие воспаление, а тыква - лютеин, полезный для зрения. Запекайте корнеплоды с оливковым маслом - это усилит усвоение жирорастворимых витаминов", - сказала Тен. Врач также рекомендовала обратить внимание на ферментированные продукты, например, кимчи, моченые яблоки, они укрепляют иммунитет и помогают усваивать питательные вещества, что особенно важно при зимнем авитаминозе. А в квашеной капусте, в свою очередь, содержится больше витамина С, чем в цитрусовых, также она богата пробиотиками, улучшающими микрофлору кишечника. Замороженные ягоды, например, черника и смородина, сохраняют до 90% витаминов — их можно добавлять в каши или смузи для антиоксидантной поддержки. "Дефицит витамина D зимой испытывают до 80% людей. Восполнить его помогут лосось, сельдь и скумбрия, богатые также омега-3 кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Яичные желтки содержат холин, важный для работы мозга, и витамин D — съедайте два-три яйца в неделю", - рекомендовала Тен. Грецкие орехи, семена льна и чиа — источники омега-3, магния и цинка, которые борются с зимней хандрой и усталостью. Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа и булгур, обеспечивают медленными углеводами и витаминами группы В, необходимыми для энергии и нервной системы, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html
https://rsport.ria.ru/20220102/immunitet-1766393599.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы

Врач Тен посоветовала в конце зимы есть корнеплоды и замороженные ягоды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на рынке
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Овощи на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"К концу зимы свежих сезонных овощей становится меньше, но корнеплоды, такие как морковь, свекла, репа и тыква, сохраняют свою пользу благодаря длительному хранению. Они богаты клетчаткой, витаминами А, С и группы В, а также калием и магнием. Например, свекла содержит беталаины - антиоксиданты, снижающие воспаление, а тыква - лютеин, полезный для зрения. Запекайте корнеплоды с оливковым маслом - это усилит усвоение жирорастворимых витаминов", - сказала Тен.
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Врач также рекомендовала обратить внимание на ферментированные продукты, например, кимчи, моченые яблоки, они укрепляют иммунитет и помогают усваивать питательные вещества, что особенно важно при зимнем авитаминозе. А в квашеной капусте, в свою очередь, содержится больше витамина С, чем в цитрусовых, также она богата пробиотиками, улучшающими микрофлору кишечника.
Замороженные ягоды, например, черника и смородина, сохраняют до 90% витаминов — их можно добавлять в каши или смузи для антиоксидантной поддержки.
"Дефицит витамина D зимой испытывают до 80% людей. Восполнить его помогут лосось, сельдь и скумбрия, богатые также омега-3 кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Яичные желтки содержат холин, важный для работы мозга, и витамин D — съедайте два-три яйца в неделю", - рекомендовала Тен.
Грецкие орехи, семена льна и чиа — источники омега-3, магния и цинка, которые борются с зимней хандрой и усталостью. Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа и булгур, обеспечивают медленными углеводами и витаминами группы В, необходимыми для энергии и нервной системы, заключила собеседница агентства.
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