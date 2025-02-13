https://ria.ru/20250213/vrach-1998991118.html

Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы

Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы - РИА Новости, 13.02.2025

Врач рассказала, какие продукты полезны для организма в конце зимы

Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:18:00+03:00

2025-02-13T03:18:00+03:00

2025-02-13T11:11:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "К концу зимы свежих сезонных овощей становится меньше, но корнеплоды, такие как морковь, свекла, репа и тыква, сохраняют свою пользу благодаря длительному хранению. Они богаты клетчаткой, витаминами А, С и группы В, а также калием и магнием. Например, свекла содержит беталаины - антиоксиданты, снижающие воспаление, а тыква - лютеин, полезный для зрения. Запекайте корнеплоды с оливковым маслом - это усилит усвоение жирорастворимых витаминов", - сказала Тен. Врач также рекомендовала обратить внимание на ферментированные продукты, например, кимчи, моченые яблоки, они укрепляют иммунитет и помогают усваивать питательные вещества, что особенно важно при зимнем авитаминозе. А в квашеной капусте, в свою очередь, содержится больше витамина С, чем в цитрусовых, также она богата пробиотиками, улучшающими микрофлору кишечника. Замороженные ягоды, например, черника и смородина, сохраняют до 90% витаминов — их можно добавлять в каши или смузи для антиоксидантной поддержки. "Дефицит витамина D зимой испытывают до 80% людей. Восполнить его помогут лосось, сельдь и скумбрия, богатые также омега-3 кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Яичные желтки содержат холин, важный для работы мозга, и витамин D — съедайте два-три яйца в неделю", - рекомендовала Тен. Грецкие орехи, семена льна и чиа — источники омега-3, магния и цинка, которые борются с зимней хандрой и усталостью. Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа и булгур, обеспечивают медленными углеводами и витаминами группы В, необходимыми для энергии и нервной системы, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html

https://rsport.ria.ru/20220102/immunitet-1766393599.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество