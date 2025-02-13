https://ria.ru/20250213/voyna-1998980238.html

В РВИО рассказали о последствиях потери Венгрии для гитлеровской Германии

В РВИО рассказали о последствиях потери Венгрии для гитлеровской Германии - РИА Новости, 13.02.2025

В РВИО рассказали о последствиях потери Венгрии для гитлеровской Германии

Потеряв Будапешт, немецкие войска столкнулись с большими проблемами при обороне Германии с южного фронта, контроль Венгрии обеспечивал ей доступ к нефтяным... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:28:00+03:00

2025-02-13T00:28:00+03:00

2025-02-13T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

будапешт

венгрия

германия

родион малиновский

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потеряв Будапешт, немецкие войска столкнулись с большими проблемами при обороне Германии с южного фронта, контроль Венгрии обеспечивал ей доступ к нефтяным источникам, важным для Третьего Рейха, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Красная Армия, сломив ожесточенное сопротивление, освободила Будапешт 13 февраля 1945 года. "Гитлер относился к обороне Венгрии и ее столицы с большим вниманием. Он считал, что если Германия потеряет эту территорию, то она лишится последних нефтяных источников, которые находились на востоке страны. После потери румынских нефтяных месторождений осенью 1944 года, у Германии фактически не было других способов пополнения горючим своей армии, кроме как за счет добычи нефти, которая осталась в Венгрии и в восточной части Австрии", - сказал Мягков. Потерять Будапешт для Германии означало потерять всю Венгрию, после чего Красная Армия выходила к Вене, к югу Чехословакии, а там дальше - Южная Германия. "Гитлер считал, что продвижение Красной Армии с южного направления является очень опасным. Поэтому он мечтал удержать Венгрию как можно дольше в своей орбите и бросал туда дополнительные части", - отметил историк. Он подчеркнул, что венгерские части участвовали в оккупации Украины, были в Брянской и Воронежской областях. Участвовали в Сталинградской битве. "Красная Армия в конце 1944 года освободила одну треть территории Венгрии, но дальнейшие бои приняли затяжной и кровопролитный характер. Основой обороны немцев на венгерском участке был Будапешт. Двадцать шестого декабря советские войска сумели окружить всю Будапештскую группировку. Это была одна из самых крупных немецких группировок на Восточном фронте, запертая в Будапеште. Это - 180 тысяч немецких и, прежде всего, венгерских солдат. Десятки дивизий, из них 13 танковых и три линии обороны вокруг города", - отметил собеседник. По словам научного директора РВИО, на каждый километр немецкого фронта приходилось 60 фашистских танков. Однако 2-й Украинский фронт маршала Родиона Малиновского и 3-й Украинский под командованием маршала Федора Толбухина все равно окружили Будапешт. "Советские военачальники сумели создать противотанковую оборону, хорошо показала себя разведка. Мы выбили немецкие танки и фактически отбросили немцев с фронта назад. Попытка деблокады города была отбита Красной Армией. Немцы имели огневые точки фактически в каждом подвале, на каждом чердаке. Штурмовые группы, огнеметчики, стрелки, пулеметчики врывались в подвалы и крушили противника в этих огневых точках. Сначала освободили Пешт, который находился на восточном берегу Дуная. А уже к 13 февраля весь Будапешт был взят нашими войсками", - сказал Мягков. До начала штурма венгерской столицы в город выдвинулись советские офицеры-парламентеры - Илья Остапенко и Миклош Штейнмец, которые должны были донести до немецко-венгерского командования позицию, суть которой была в нежелании тотального кровопролития. "Красная Армия предложила врагу капитуляцию. Парламентёры поехали к вражеским позициям и были там убиты. Было совершено военное преступление. Впрочем, таких военных преступлений в Будапеште, как и в Венгрии было множество. Так, сотни тысяч венгерских евреев были уничтожены. В Венгрии фактически был совершен тотальный холокост. В ходе боев Красной Армии удалось освободить будапештское гетто, где находились 70 тысяч венгерских евреев", - отметил историк. Освободив Будапешт, советские войска смогли развить наступление на Вену. В то же время в ходе Будапештской операции Вермахт был вынужден перебросить с центрального направления более 30 дивизий, тем самым ослабив свою группировку, которая находилась в Польше. "То есть на прямом пути от Варшавы до Берлина. Это способствовало успешному проведению нашей Висло-Одерской операции", - подчеркнул научный директор РВИО. Будапешт был фактически разрушен. Красная Армия взяла на себя всю помощь оставшимся жителям венгерской столицы. Советские воины кормили население города, передавали людям продовольствие, на улицах работали полевые кухни. "Еще один момент – это венгерское сопротивление. Его масштаб был меньшим, чем в Румынии, Болгарии, не говоря уже о Югославии. Перебежавшие на сторону Красной Армии венгры собрались в добровольческую венгерскую армию, которая насчитывала всего 18 рот. Они были объединены в две строительно-железнодорожные бригады, которые трудились в тылу Красной Армии. Ну и были другие венгерские добровольцы, воевавшие в составе КА", - сказал собеседник. Мягков добавил, что подавляющее большинство венгров ненавидели Гитлера и собственное правительство, считая, что они ведут их к полной катастрофе. Взятие Будапешта ознаменовало освобождение венгров от ненавистного фашистского режима.

https://ria.ru/20241028/gitler-1980420002.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

https://ria.ru/20250210/vov-1996331799.html

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

будапешт, венгрия, германия, родион малиновский, российское военно-историческое общество (рвио), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне