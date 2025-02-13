https://ria.ru/20250213/vostok-1999068333.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.02.2025

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)