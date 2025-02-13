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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.02.2025
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Восток"