Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 13.02.2025 (обновлено: 12:24 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vostok-1999068333.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.02.2025
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dd42fb4c80201f2434c174ffc0fbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 140 военнослужащих, танк и гаубицу М198 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала