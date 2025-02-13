https://ria.ru/20250213/vizit-1999084637.html
В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию
В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию
Конкретных договоренностей по визиту в Россию представителей США пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:09:00+03:00
2025-02-13T13:09:00+03:00
2025-02-13T13:09:00+03:00
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сша
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дональд трамп
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центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конкретных договоренностей по визиту в Россию представителей США пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс. "Пока нет, пока каких-то конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит представителей США в Россию. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), политика
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию
Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту представителей США в РФ