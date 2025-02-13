https://ria.ru/20250213/vizit-1999084637.html

В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию

В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о визите представителей США в Россию

Конкретных договоренностей по визиту в Россию представителей США пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:09:00+03:00

2025-02-13T13:09:00+03:00

2025-02-13T13:09:00+03:00

россия

сша

украина

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:62:3202:1863_1920x0_80_0_0_fcac3ead0755689fe575bf5662007b30.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конкретных договоренностей по визиту в Россию представителей США пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс. "Пока нет, пока каких-то конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли визит представителей США в Россию. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), политика