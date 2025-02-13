https://ria.ru/20250213/vizit-1998981215.html

Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США

Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию. РИА Новости, 13.02.2025

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию."Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп в беседе с журналистами.При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире