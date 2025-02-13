https://ria.ru/20250213/vinnik-1999241785.html
Материалы слушания по делу Винника засекретили
Материалы слушания по делу Винника засекретили - РИА Новости, 13.02.2025
Материалы слушания по делу Винника засекретили
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что по решению судьи в США материалы последнего слушания по делу его подзащитного были... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:38:00+03:00
2025-02-13T21:38:00+03:00
2025-02-13T21:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что по решению судьи в США материалы последнего слушания по делу его подзащитного были засекречены. "Недавно в федеральном суде США состоялось слушание по делу господина Винника. Однако, согласно решению судьи, материалы слушания были засекречены", - сказал Бух. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html
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в мире, сша, александр винник, россия
В мире, США, Александр Винник, Россия
Материалы слушания по делу Винника засекретили
Адвокат Бух: материалы слушания по делу Винника засекретили по решению судьи