https://ria.ru/20250213/vinnik-1999241785.html

Материалы слушания по делу Винника засекретили

Материалы слушания по делу Винника засекретили - РИА Новости, 13.02.2025

Материалы слушания по делу Винника засекретили

Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что по решению судьи в США материалы последнего слушания по делу его подзащитного были... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:38:00+03:00

2025-02-13T21:38:00+03:00

2025-02-13T21:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что по решению судьи в США материалы последнего слушания по делу его подзащитного были засекречены. "Недавно в федеральном суде США состоялось слушание по делу господина Винника. Однако, согласно решению судьи, материалы слушания были засекречены", - сказал Бух. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.

https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

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