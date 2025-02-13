https://ria.ru/20250213/vinnik-1999240982.html

Винника отправили в Россию

Винника отправили в Россию - РИА Новости, 13.02.2025

Винника отправили в Россию

Александр Винник прибыл из США в Турцию, после чего его отправили в Россию, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Александр Винник прибыл из США в Турцию, после чего его отправили в Россию, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух."Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента — господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию", — подчеркнул он.По данным юриста, его подзащитный прибудет в московский аэропорт в ближайшие несколько часов.Адвокат добавил, что по решению американского судьи материалы последнего слушания по делу Винника засекретили.О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, в среду вечером сообщил его французский адвокат Фредерик Бело. По словам защитника, дело против Винника уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.

https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

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россия, турция, в мире, сша, александр винник